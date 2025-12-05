La huelga del bus metropolitano afecta ya al aparcamiento

Un piquete a la entrada de la estación de autobuses German Barreiros

La jornada de hoy se presenta complicada para la movilidad por al huelga de transporte público decretada por CIG, UGT y CCOO, Durante todo el día, no circularán autobuses metropolitanos, lo que obliga a muchos usuarios a desplazarse en vehículo privado convirtiendo en un desafío hallar aparcamiento. El paro continuará los días 12, 15 y 19 de este mes.

El motivo de la protesta es que el convenio provincial de transporte de viajeros por carretera (que afecta a 3.000 trabajadores) lleva cuatro años paralizado. Los sindicato acusan a la patronal de inmobilismo por ofrece un aumento del 1,2% del sueldo para este año (algo que la CIG califica de "miserábel") y nada más.

Los sindicatos exigen la regulación del a jornada y ajustar el articulado del convenio a la actual legislación sobre registro y control de horario. En el aspecto económico, reclaman sueldos dignos e introducir una cláusula de revisión basada en el IPC real.

Sin mejoras las condiciones, es difícil acometer la renovación generacional de una sector con una elevada edad media. Y, sin embargo, las empresas se quejan de la falta de mano de obra.