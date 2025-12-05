La Fundación San Rafael destaca el nivel en la primera edición de ‘Letras Inclusivas’

Foto de familia de los ganadores Fundación San Rafael

La Fundación San Rafael celebró ayer la entrega de premios de la primera edición del concurso de microrrelatos ‘Letras Inclusivas’, una iniciativa creada para visibilizar la diversidad funcional a través de la literatura y que ha contado con una extraordinaria participación: más de 500 trabajos presentados desde diferentes puntos de la comunidad.

El jurado —formado por Miriam Couceiro Castro, Luis Fraga Pombo y Luisa López Casanegra— seleccionó tres relatos que, desde perspectivas muy distintas, aportan sensibilidad, profundidad y una mirada honesta sobre realidades que merecen ser contadas.

El primer premio, ‘A sala de espera’, de Jennifer Santín, ofrece una aproximación íntima al dolor crónico, narrado desde la vivencia personal y la capacidad de imaginar para sobrellevar la espera y la incertidumbre. El segundo premio, ‘Cromosomas’, de Carla Gil Peña, aborda la diversidad intelectual a través de la relación entre dos hermanos, en un relato tierno que pone en valor el aprendizaje compartido y la mirada inclusiva de la infancia. El tercer premio, ‘El baile de Marcela’, de Azucena García González, relata con emoción la superación infantil de una niña que aprende a convivir con una prótesis y descubre su fuerza personal a través de la danza. Además, la Fundación otorgó una mención especial al Colegio Montespiño, que presentó 26 microrrelatos realizados por alumnas de Primero de Bachillerato.

Durante el acto, la directora de la Fundación San Rafael, Dolores Estrada, destacó la calidad y el enfoque de los relatos participantes: “Las obras premiadas reflejan con sensibilidad y respeto tres realidades distintas: el dolor, la diversidad y la superación. Esta edición nos confirma que existe un interés por narrar desde la empatía y por contribuir a una sociedad más inclusiva”. ‘Letras Inclusivas’ nace con la ilusión de seguir sumando voces que inspiren. 