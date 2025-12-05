La familia Ortega disfruta del Concurso de Saltos en Casas Novas

Marta Ortega enseña a su padre, Amancio Ortega, algo en el móvil durante el certamen Quintana

Como cada año. el recinto de Casas Novas, en Arteixo, se convierte en una referencia para todos los amantes de la hípica con su tradicional Concurso de Saltos Internacional que, además, en esta edición celebra un aniversario muy especial, puesto que alcanza ya el cuarto de siglo. Y la familia Ortega no podía faltar. Así, Amancio Ortega y su hija Marta se dejaron ver este viernes en una cita que siempre aparece marcada en rojo en el calendario del fundador de Inditex. También estaba presente Flora Pérez, esposa de Amancio, y sus consuegros, Roberto Torretta y Carmen Echevarría, padres de Carlos Torretta y, por lo tanto, suegros de Marta Ortega. Todos ellos disfrutaron de una tarde muy familiar, presenciando uno de los eventos deportivos más tradicionales en estas fechas y disfrutando también de los benjamines de la familia, Matilda y Manuel, que estaban acompañados también de otros niños.

Y es que, al margen de lo puramente deportivo, el recinto de Casas Novas es también un hervidero en el ámbito social, ya que reúne en cada edición, ya sea en invierno o en verano, a numerosas figuras relevantes de los más diversos ámbitos. Además, con veinticinco ediciones, ya se consolida también como una referencia dentro del mundo de la hípica. De hecho, acoge cada año a seguidores que llegan desde diferentes puntos de España atraídos por el nivel del certamen.

Roberto Torretta, Amancio Ortega, Marta Ortega y Flora Pérez Quintana

A lo largo de todo el fin de semana, serán muchas las personalidades que se pasarán por el recinto ubicado en Arteixo para disfrutar de una jornada deportiva cargada de alicientes y emoción. Además, el hecho de que el evento se celebre en plena temporada navideña le da un encanto aún más especial, con las luces y demás elementos decorativos preparados para la ocasión. Por eso es, por encima del certamen que se celebra en verano, el preferido de muchos de los fieles que acuden habitualmente a Casas Novas.