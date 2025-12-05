Mi cuenta

A Coruña

La dictadura de Instagram en los bares de A Coruña: qué se debe tener en cuenta antes de abrir uno

Andressa Scortegagna ha diseñado algunos de los espacios más inmortalizados en las redes sociales

Guillermo Parga
Guillermo Parga
05/12/2025 19:04
Andressa Scortegagna, en una de las esquinas más famosas del ‘Tempura’, en el Paseo Marítimo
Andressa Scortegagna, en una de las esquinas más famosas del ‘Tempura’, en el Paseo Marítimo
Pocos arranques de emprendedor más españoles hay que el “pues monto un bar”, una conclusión a la que en su día llegó buena parte de los afectados por la crisis de 2008, y que acabó por confirmarse como una aventura de riesgo. Sin embargo, lo que antes podía considerarse un proceso rutinario, en el que muchas veces bastaba con pensar un nombre y un enfoque concreto, requiere en pleno 2025 y en A Coruña de factores mucho más exigentes. Y esa exigencia la marca el propio mercado, que cada vez le pide más a las nuevas aperturas de hostelería. Es ahí donde han encontrado buena parte de su nicho de mercado Andressa Scortegagna y Enoa Studio, responsables del interiorismo de algunos de los establecimientos más fotografiados de la ciudad.

Puede decirse que en la triple B (bueno, bonito y barato), el precio y la calidad muchas veces se valoran en función de la experiencia. Y es eso, diseñar experiencias, lo que muchos emprendedores solicitan a Andressa. “El interiorismo de la hostelería, en 2025, va muy dirigido a la experiencia, a lo que se siente cuando uno está dentro del local”, dice. “No es que sea bonito, es que cuente una historia y sienta algo real, porque el diseño tiene que conectar emocionalmente con las personas”, añade la encargada de convertir las ideas en locales muy identificables. Entre sus dos proyectos más recientes están el restaurante asiático Tempura y La Tóxica de Torreiro. En ambos, curiosamente, buena parte de las fotos se realizan como si de una visita turística se tratase, sin que los clientes enseñen el producto que están consumiendo. “Las redes sociales condicionan el diseño del interior de un local, tanto de forma positiva como negativa. Es súperimportante un espacio que sea muy atractivo y en el que la gente saque sus fotos, es también la mejor publicidad”, advierte la también responsable de interiores de viviendas, locales comerciales, oficinas o clínicas de todo tipo.

Personalidad

Convertir un espacio en único y dotarlo de la personalidad necesaria requiere de un proceso, y también de una inversión. Sin embargo, y a pesar de que hay opciones para todos los bolsillos, lo importante es que el cliente no se canse nunca, ni pierda el interés. Una vez hecha la foto del mes, miles de personas tendrán una igual que la nuestra y habrá que reinventarse. “Se puede hacer que dure muchos años y no preocuparte del mantenimiento, o que dure menos e ir sustituyendo. Hablamos de cambios de mobiliario como algo necesario para que nadie se canse”, subraya la diseñadora. 

