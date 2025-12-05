Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La alcaldesa de A Coruña estalla contra sus 'haters' en las redes sociales: "Son unos tarados"

Inés Rey los tacha de "cobardes" que bajan la mirada cuando se la encuentran por la calle

Abel Peña
Abel Peña
05/12/2025 14:27
Ines Rey, durante una comparecencia reciente
Ines Rey, durante una comparecencia reciente
Patricia G. Fraga
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, estalló este viernes contra sus detractores del poblado navideño de María Pita en las redes sociales: "No gobierno para las redes sociales, que según qué perfiles son un estercolero y una barra de bar a las cinco de la mañana, con los tres que quedan ahí apoyados". Rey considera que gobierna para todos los ciudadanos, que "representan un mayor porcentaje de opinión que los tarados de las redes sociales".  

Rey hizo estas declaraciones para el programa 'Cita en María Pita', donde se despachó a gusto: "Hay gente normal con sus nombres y apellidos, pero tenemos esa banda de cobardes acomplejados que deciden utilizar las redes sociales para difamar, insultar y generar mal ambiente".

"Hay algunos que son capaces de escribir con su nombre y luego, cuando me ven por la calle, bajan la cabeza porque les da mucha vergüenza", dijo. La regidora expresó su deseo de que "esos valientes del Facebook", como los denominó, se expresen en los mismos términos cuando se la encuentran en persona. "Son algunos y me los encuentro con frecuencia, pero la valentía que tenemos en casa con un teléfono luego no los tenemos en persona", recriminó. 

La alcaldesa se posicionó a favor de la identificación de los usuarios de las redes sociales: "El día en que para abrir un perfil en una red social te pidan el DNI, tu nombre completo y tu dirección para notificarte las demandas a lo mejor empezamos a tener un uso responsable de las redes sociales. Si pedimos civismo y educación en las calles, también lo pido en las redes sociales". 

"Hay algunos mayores que deberían pasar un psicotécnico para abrirse un perfil en Facebook o en X", sentenció la alcaldesa, Inés Rey, en tono irónico, dedicó "un abrazo muy fuerte a esos haters que se dedican al noble arte del insulto y la difamación en las redes sociales pero que luego en la vida real son auténticos cobardes". Comentó que "todos tienen un sesgo muy determinado" y que, por eso, les resta importancia: "No extrapolo lo que se dice en las redes al resto de la ciudadanía", concluyó. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Aparecen muertos dos hermanos de 56 y 62 años en Ribadeo
EFE
Las tres opciones que ofrece La Piadina esta Navidad

Sabores de Navidad en La Piadina: tres clásicos dulces que regresan esta temporada
Lara Fontela
El conselleiro con la plantilla del Materno

Más de 200 niños se vacunarán contra la gripe este fin de semana en el área sanitaria de A Coruña
Abel Peña
Mazón, en la presentación de ayudas para afectados de la DANA

El WhatsApp de Mazón a Pradas tras alertarle ella el 29O de que "preocupa" el barranco del Poyo: "Cojonudo"
EFE