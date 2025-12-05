La alcaldesa de A Coruña estalla contra sus 'haters' en las redes sociales: "Son unos tarados"

Ines Rey, durante una comparecencia reciente Patricia G. Fraga

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, estalló este viernes contra sus detractores del poblado navideño de María Pita en las redes sociales: "No gobierno para las redes sociales, que según qué perfiles son un estercolero y una barra de bar a las cinco de la mañana, con los tres que quedan ahí apoyados". Rey considera que gobierna para todos los ciudadanos, que "representan un mayor porcentaje de opinión que los tarados de las redes sociales".

Rey hizo estas declaraciones para el programa 'Cita en María Pita', donde se despachó a gusto: "Hay gente normal con sus nombres y apellidos, pero tenemos esa banda de cobardes acomplejados que deciden utilizar las redes sociales para difamar, insultar y generar mal ambiente".

"Hay algunos que son capaces de escribir con su nombre y luego, cuando me ven por la calle, bajan la cabeza porque les da mucha vergüenza", dijo. La regidora expresó su deseo de que "esos valientes del Facebook", como los denominó, se expresen en los mismos términos cuando se la encuentran en persona. "Son algunos y me los encuentro con frecuencia, pero la valentía que tenemos en casa con un teléfono luego no los tenemos en persona", recriminó.

La alcaldesa se posicionó a favor de la identificación de los usuarios de las redes sociales: "El día en que para abrir un perfil en una red social te pidan el DNI, tu nombre completo y tu dirección para notificarte las demandas a lo mejor empezamos a tener un uso responsable de las redes sociales. Si pedimos civismo y educación en las calles, también lo pido en las redes sociales".

"Hay algunos mayores que deberían pasar un psicotécnico para abrirse un perfil en Facebook o en X", sentenció la alcaldesa, Inés Rey, en tono irónico, dedicó "un abrazo muy fuerte a esos haters que se dedican al noble arte del insulto y la difamación en las redes sociales pero que luego en la vida real son auténticos cobardes". Comentó que "todos tienen un sesgo muy determinado" y que, por eso, les resta importancia: "No extrapolo lo que se dice en las redes al resto de la ciudadanía", concluyó.