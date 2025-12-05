Ingooco reabre en diciembre con el objetivo de consolidarse como una de las mejores cafeterías de A Coruña

Ingooco Cedida

Tras permanecer cerrado desde el 1 de diciembre para acometer cambios en su gestión, Ingooco anuncia su reapertura el próximo 12 de diciembre, un regreso que la marca plantea como un punto de inflexión para reforzar su propuesta gastronómica y su presencia en el sector hostelero coruñés.

El establecimiento, conocido por su oferta de café de especialidad, afirma que vuelve “más fuerte”, con nuevas ideas, energía renovada y sorpresas para los clientes, aunque mantiene como eje central el compromiso con la calidad y el servicio.

Durante estos días, la cafetería ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de su clientela habitual. La empresa ha agradecido la paciencia y ha confirmado que la reapertura llegará acompañada de mejoras en la experiencia del consumidor, sin renunciar a la identidad que la ha posicionado como una de las referencias de su sector en la ciudad.

La reapertura, marcada en el calendario para el jueves 12 de diciembre, se presenta así como el inicio de una nueva etapa para Ingooco, que aspira a consolidarse como una de las cafeterías más destacadas de A Coruña.

La marca invita a sus seguidores a acercarse ese día para descubrir las novedades, disfrutar de su propuesta gastronómica y ser los primeros en conocer las sorpresas preparadas para esta nueva fase.