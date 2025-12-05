Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Ingooco reabre en diciembre con el objetivo de consolidarse como una de las mejores cafeterías de A Coruña

Belen Cebey
05/12/2025 12:50
Ingooco
Ingooco
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Tras permanecer cerrado desde el 1 de diciembre para acometer cambios en su gestión, Ingooco anuncia su reapertura el próximo 12 de diciembre, un regreso que la marca plantea como un punto de inflexión para reforzar su propuesta gastronómica y su presencia en el sector hostelero coruñés.

El establecimiento, conocido por su oferta de café de especialidad, afirma que vuelve “más fuerte”, con nuevas ideas, energía renovada y sorpresas para los clientes, aunque mantiene como eje central el compromiso con la calidad y el servicio.

Durante estos días, la cafetería ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de su clientela habitual. La empresa ha agradecido la paciencia y ha confirmado que la reapertura llegará acompañada de mejoras en la experiencia del consumidor, sin renunciar a la identidad que la ha posicionado como una de las referencias de su sector en la ciudad.

La reapertura, marcada en el calendario para el jueves 12 de diciembre, se presenta así como el inicio de una nueva etapa para Ingooco, que aspira a consolidarse como una de las cafeterías más destacadas de A Coruña.

La marca invita a sus seguidores a acercarse ese día para descubrir las novedades, disfrutar de su propuesta gastronómica y ser los primeros en conocer las sorpresas preparadas para esta nueva fase.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fuente de la plaza de Azcárraga

Trasladan a planta al joven que se cayó desde la fuente de Azcárraga
Abel Peña
Grúa número 6 del puerto de A Coruña

Los 17 edificios de mayor interés patrimonial del puerto de A Coruña, según un estudio
Iván Aguiar
Operarios en el mercado de Monte Alto

El mercado de Monte Alto ya tiene fecha de reapertura
Redacción
Colegio Valle Inclán en Perillo

Oleiros reclama a la Xunta las obras de renovación de la acometida eléctrica del Colegio Valle Inclán
Redacción