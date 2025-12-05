Pruebas de iluminación hace 25 años en el Millennium Pedro Puig

En plena cuenta atrás para la inauguración del Millennium en la Nochevieja de 2000, su construcción estaba en la recta final hace 25 años pese a que el mal tiempo dificultaba dar los últimos retoques a la instalación. El Ideal Gallego informaba entonces de la realización de las primeras pruebas en la iluminación del obelisco. Ese asunto mereció una de las fotografías de la primera página de la edición del 5 de diciembre de 2000. Hace 50 años, el Deportivo y el Fabril, con Naya y Rodrigo en sus respectivos banquillos, disputaban en Ordes un partidillo de entrenamiento. En 1950 era noticia un accidente en la Rúa Alta, con un balance de dos heridos. En 1925 se trabajaba en un proyecto para instalar una estación de radiotelefonía en A Coruña.

Martes, 5 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Pruebas en la iluminación del obelisco Millennium

El mal tiempo está dificultando la colocación de las últimas placas de vidrio que faltan para rematar el Millennium. Pese a todo, los responsables consideran que estará finalizado para el día de Nochevieja de 2000. Además, la instalación de la iluminación interior va muy avanzada y ya se realizaron pruebas ayer, 4 de diciembre de 2000.

En cuanto a la actualidad deportiva, la presencia del Milan y la buena racha de juego y resultados encadenada por el Dépor provocaron que nadie en A Coruña se quiera perder el partido de Champions de mañana. Así, todo hace prever que el estadio de Riazor se llenará por primera vez desde su remodelación.

Mientras tanto, la Unión Europea prohibió de modo parcial el uso de harinas cárnicas para el engorde del ganado. La medida restrictiva se aplicará desde el próximo 1 de enero de 2001 por espacio de seis meses y excluye los piensos hechos con pescado.

Viernes, 5 de diciembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El Deportivo y el Fabril se entrenaron en Órdenes

Ayer, 4 de diciembre de 1975, los deportivistas se desplazaron a Órdenes, donde José Antonio Naya, técnico del Deportivo, y Rodrigo, entrenador del Fabril, prepararon un partidillo de entrenamiento. Por lo que se refiere al Deportivo, Naya alineó inicialmente a Seoane, Pardo, Piris, Belló, Gallego, Canario, Pousada, García, Cocco, Albino y Rabadeira. En el segundo tiempo entraron Canedo, Piño y Piña. El Fabril, por su parte, presentó su alineación de siempre, con las bajas de Jorge, Traba y Barallobre, llamados por Kubala, actuando Ballesta en el centro de la defensa y, en el segundo tiempo, Castro y Rivas.

Por otra parte, no habrá indulto para las multas impuestas por tráfico. La imposibilidad de la aplicación obedece a que el Código de Circulación y sus disposiciones complementarias no son de naturaleza penal, sino administrativa.

Martes, 5 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Dos heridos en un accidente en la Rúa Alta

En la mañana de ayer, 4 de diciembre de 1950, resultaron heridos en la calle de la Rúa Alta, Eliseo Gesto Gómez, de 51 años, labrador, vecino de Gabenlle (Laracha), y Avelino García Canosa, de 61 años, industrial, vecino de Payosaco (Laracha). El hecho ocurrió sobre las doce, cuando ambos se encontraban estacionados junto al edificio de la casa número 2 de la mencionada calle al desprenderse de una de las columnas de dicho inmueble una chapa de marmolita que les cayó sobre la cabeza.

Eliseo Gesto fue asistido en la Casa de Socorro del Hospital de una herida incisocontusa de cinco centímetros, otra de tres centímetros en la región biparietal y otra de cuatro centímetros en la región temporal. Avelino García fue curado de dos heridas incisocontusas. Una vez asistidos, pasaron a sus domicilios respectivos.

Sábado, 5 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Proyecto para instalar una Estación Emisora en la ciudad

Hoy, sábado, 5 de diciembre de 1925, a las seis de la tarde, tendrá efecto en el salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, una conferencia sobre “Radiotelefonía y su importancia en Galicia”, a cargo del ingeniero técnico don Manuel Marí Morante, asesor del Comité que proyecta establecer una Estación Emisora en la Coruña. En la próxima semana se celebrarán actos culturales similares en Noya, Outes, Muros, Riveira, Boiro, Rianjo, Padrón y Órdenes. El Comité Cultural Radio-Galicia ha empezado sus trabajos y está recibiendo ofrecimientos valiosísimos para llevar su proyecto a término.

Por otra parte, le fue concedida al heroico comandante de Artillería, de guarnición en esta plaza, don Leoncio Aspe, la placa del Mérito Militar; y la cruz roja de la misma denominación, al bizarro y valiente capitán don Jesús Quiroga.