Feijóo reunirá los días 10 y 11 de enero en A Coruña a todos los diputados, senadores y eurodiputados del PP

Alberto Núñez Feijóo

El Partido Popular reunirá los próximos días 10 y 11 de enero en la ciudad de A Coruña a su interparlamentaria, encabezada por el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha anunciado este viernes la secretaria xeral del PP en Galicia, Paula Prado, tras comparecer junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto en Santiago de Compostela.

La cita, que se celebrará en la ciudad de A Coruña, a principios del mes de enero y tras las elecciones de Extremadura, participarán todos los diputados, senadores y eurodiputados del Partido Popular.

Junto al secretario general del PP, Paula Prado ha puesto en valor este viernes que los 27 diputados y senadores del PP de Galicia "son la mejor garantía de que la voz de Galicia se escuche y se tenga en cuenta en las Cortes Generales". Además, ha reivindicado su defensa de los intereses de los gallegos y gallegas frente a los "agravios y ataques frontales" de Pedro Sánchez a Galicia.

"Son 13 diputados y 14 senadores que defienden a Galicia y a los gallegos por encima de todo, con propuestas frente a las críticas y con proyectos frente a los insultos", ha afirmado en este sentido la secretaria xeral del PPdeG.

En la reunión, ha puesto el foco en las numerosas cuestiones que afectan a Galicia y que dependen del Gobierno central, como la "falta de buenas infraestructuras, la transferencia de la AP-9, la merma de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la falta de apoyo a proyectos industriales, la deuda de fondos de la dependencia o el boicot a nuevas medidas".

Asimismo, ha hecho referencia a la transferencia de la AP-9, que "sigue sin llegar" mientras esta semana se conocía el traspaso a Navarra de la AP-68: "Una vez más, el Gobierno de Sánchez negociando únicamente con las comunidades en las que gobierna el PSOE y, en este caso, además, en una comunidad donde están apoyados por Bildu y que es la 'zona cero' de la corrupción de la banda del Peugeot", ha señalado.

También en el ámbito de las infraestructuras, Paula Prado se ha referido al nuevo retraso en la finalización de la autovía Santiago-Lugo, que estaba comprometido para este año. Una autovía que, conforme ha señalado, el propio Sánchez afirmó en el Congreso que ya estaba "plenamente operativa".

Sobre estos y otros temas, el PPdeG, tal y como ha manifestado Paula Prado, "seguirá llevando la iniciativa, proponiendo medidas y preguntando día a día al Gobierno por qué no avanzan".

"Nuestros 27 diputados y senadores seguirán comprometidos como hasta ahora y siendo el contrapeso de Galicia en las Cortes Generales frente al seguidismo de los representantes de la izquierda --que son 12 meses que el PP-- frente a un Sánchez que desaparece cuneado se trata de resolver problemas y frente a las cortinas de humo con las que los ministerios intentan tapar su falta de compromiso", ha concluido.