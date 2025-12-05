Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El mercado de Monte Alto ya tiene fecha de reapertura

Redacción
05/12/2025 12:33
Operarios en el mercado de Monte Alto
Operarios en el mercado de Monte Alto
Javier Alborés
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La cuenta atrás para la reapertura del mercado municipal de Monte Alto entra en su recta final. El Ayuntamiento ha confirmado que el recinto volverá a abrir sus puertas el miércoles 10, después de una profunda remodelación del edificio y de su plaza superior, una actuación que ha supuesto la renovación de más de 15.000 metros cuadrados de espacio público.

La alcaldesa, Inés Rey, informó esta mañana de los últimos avances y explicó que en los próximos días se completará el traslado de las y los profesionales a sus nuevos puestos. Con ello se procederá también al cierre y desmontaje del mercado provisional instalado en la plaza Indalecio Prieto, que ha acogido la actividad mientras duraron las obras.

Rey agradeció la paciencia del sector durante el proceso y subrayó el impacto que tendrá la nueva infraestructura: “Somos conscientes de que el proceso fue largo, pero estamos convencidos de que habrá merecido la pena. Contaremos con unas instalaciones de gran calidad, adaptadas a las necesidades actuales del personal y que actuarán como motor económico y social para el barrio. El mercado será nuevamente un punto de encuentro para la vecindad”, señaló.

La intervención no solo ha abarcado la rehabilitación del mercado, sino también la construcción de nuevas dependencias para la escuela infantil municipal de Monte Alto, ubicada en la plaza situada sobre el edificio y próxima a las calles Cuento y avenida de Hércules.

Además, en los bajos del mercado se habilitará un nuevo local destinado a actividades socioculturales y divulgativas de las entidades vecinales.

El regreso a la actividad se materializará entre este fin de semana y el martes.

El mercado provisional abrirá mañana hasta las 15.00 horas, momento en el que cerrará definitivamente.

A lo largo de la tarde del sábado y el domingo, la empresa constructora realizará el traslado del mobiliario y utensilios al nuevo mercado. El martes 9, el personal trabajará a puerta cerrada para ordenar mercancías y recibir proveedores, de cara a la inauguración.

Con un presupuesto superior a los 10 millones de euros, cofinanciado con fondos PIREP, la rehabilitación del mercado de Monte Alto constituye la inversión municipal más importante en el barrio en décadas.

“El edificio, construido en los años 80 y reformado por última vez en 2006, necesitaba una actualización profunda para responder a las necesidades actuales y futuras. Por eso se ha hecho hincapié en mejorar la accesibilidad universal del edificio”, destacó la alcaldesa.

La actuación ha incluido también mejoras en calles colindantes, como Joaquín González, así como en infraestructuras de las zonas de avenida de Hércules y Forcarei.

Asimismo, se ha habilitado una nueva estación de BiciCoruña a pocos metros del edificio, ubicada en la rúa Vila de Cambre, que entrará en funcionamiento próximamente tras completarse el suministro eléctrico y pruebas técnicas.

La plaza de abastos será el primer servicio en abrir, a la espera de que se incorporen próximamente la escuela infantil y el aparcamiento, una vez concluyan las obras de adecuación de un espacio comercial en los bajos de la plaza.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fuente de la plaza de Azcárraga

Trasladan a planta al joven que se cayó desde la fuente de Azcárraga
Abel Peña
Grúa número 6 del puerto de A Coruña

Los 17 edificios de mayor interés patrimonial del puerto de A Coruña, según un estudio
Iván Aguiar
Ingooco

Ingooco reabre en diciembre con el objetivo de consolidarse como una de las mejores cafeterías de A Coruña
Belen Cebey
Colegio Valle Inclán en Perillo

Oleiros reclama a la Xunta las obras de renovación de la acometida eléctrica del Colegio Valle Inclán
Redacción