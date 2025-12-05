El mercado de Monte Alto ya tiene fecha de reapertura

Operarios en el mercado de Monte Alto Javier Alborés

La cuenta atrás para la reapertura del mercado municipal de Monte Alto entra en su recta final. El Ayuntamiento ha confirmado que el recinto volverá a abrir sus puertas el miércoles 10, después de una profunda remodelación del edificio y de su plaza superior, una actuación que ha supuesto la renovación de más de 15.000 metros cuadrados de espacio público.

La alcaldesa, Inés Rey, informó esta mañana de los últimos avances y explicó que en los próximos días se completará el traslado de las y los profesionales a sus nuevos puestos. Con ello se procederá también al cierre y desmontaje del mercado provisional instalado en la plaza Indalecio Prieto, que ha acogido la actividad mientras duraron las obras.

Rey agradeció la paciencia del sector durante el proceso y subrayó el impacto que tendrá la nueva infraestructura: “Somos conscientes de que el proceso fue largo, pero estamos convencidos de que habrá merecido la pena. Contaremos con unas instalaciones de gran calidad, adaptadas a las necesidades actuales del personal y que actuarán como motor económico y social para el barrio. El mercado será nuevamente un punto de encuentro para la vecindad”, señaló.

La intervención no solo ha abarcado la rehabilitación del mercado, sino también la construcción de nuevas dependencias para la escuela infantil municipal de Monte Alto, ubicada en la plaza situada sobre el edificio y próxima a las calles Cuento y avenida de Hércules.

Además, en los bajos del mercado se habilitará un nuevo local destinado a actividades socioculturales y divulgativas de las entidades vecinales.

El regreso a la actividad se materializará entre este fin de semana y el martes.

El mercado provisional abrirá mañana hasta las 15.00 horas, momento en el que cerrará definitivamente.

A lo largo de la tarde del sábado y el domingo, la empresa constructora realizará el traslado del mobiliario y utensilios al nuevo mercado. El martes 9, el personal trabajará a puerta cerrada para ordenar mercancías y recibir proveedores, de cara a la inauguración.

Con un presupuesto superior a los 10 millones de euros, cofinanciado con fondos PIREP, la rehabilitación del mercado de Monte Alto constituye la inversión municipal más importante en el barrio en décadas.

“El edificio, construido en los años 80 y reformado por última vez en 2006, necesitaba una actualización profunda para responder a las necesidades actuales y futuras. Por eso se ha hecho hincapié en mejorar la accesibilidad universal del edificio”, destacó la alcaldesa.

La actuación ha incluido también mejoras en calles colindantes, como Joaquín González, así como en infraestructuras de las zonas de avenida de Hércules y Forcarei.

Asimismo, se ha habilitado una nueva estación de BiciCoruña a pocos metros del edificio, ubicada en la rúa Vila de Cambre, que entrará en funcionamiento próximamente tras completarse el suministro eléctrico y pruebas técnicas.

La plaza de abastos será el primer servicio en abrir, a la espera de que se incorporen próximamente la escuela infantil y el aparcamiento, una vez concluyan las obras de adecuación de un espacio comercial en los bajos de la plaza.