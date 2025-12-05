Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña selecciona las fotografías que ilustrarán el calendario municipal de 2026

El almanaque estará disponible en los próximos días en quioscos y librerías

Redacción
05/12/2025 16:41
Fotografía del mes de diciembre del calendario
El Ayuntamiento seleccionó las 13 imágenes que formarán parte del calendario municipal del 2026. El jurado se reunió en las últimas semanas para analizar las diferentes propuestas allegadas para esta edición, cumpliendo con la tradición de editar un almanaque formado por imágenes de fotógrafos aficionados de la ciudad.

El calendario se distribuirá en los próximos días en quioscos, comercios y librerías. Este concurso está, como cada año, abierto a la participación ciudadana y las fotografías deben tomarse en el término municipal de A Coruña. 

Las imágenes del calendario municipal de A Coruña 2026

En las imágenes es necesario destacar el patrimonio cultural, histórico, natural y paisajístico de la ciudad. El jurado tuvo en cuenta a calidad técnica y la originalidad de la imagen. El jurado estuvo formado por los fotoperiodistas César Quián, Víctor Echave y Pedro Puig. 

También estuvo integrado por Andy Pérez, responsable de fotografía del Ayuntamiento. La alcaldesa, Inés Rey, y los miembros de la corporación Nereida Canosa, Roberto Coira y Francisco Jorquera, también formaron parte del jurado. Junto a las 13 imágenes seleccionadas (12 para los meses del año y una para la portada), el almanaque se completará con fotografías históricas de la ciudad de la colección particular de Pedro Puig de Llano.

Este año, el calendario irá encabezado por la frase ‘Ciudad sin fin’. Las personas ganadoras recibirán dos libros de fotografía y un año de acceso gratuito a los Museos Científicos Coruñeses para dos personas. Los autores y autoras de las imágenes ganadoras y que formarán parte del calendario municipal son las siguientes:

  • Portada: Chencho Mendoza.
  • Enero: Mimi Carrolo.
  • Febrero: Pablo Briones.
  • Marzo: María José Vázquez Pazos.
  • Abril: Iván Ponte.
  • Mayo: Alberto Vázquez.
  • Junio: Mónica Rial Dosil.
  • Julio: Sindo Novoa.
  • Agosto: Ignacio Fernández.
  • Septiembre: Javier Castelo.
  • Octubre: Eva Márquez Mosquera.
  • Noviembre: Manuel Candal.
  • Dicembre: Soraya Sampedro.
