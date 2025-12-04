Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Zara y Bonilla a la Vista se vuelven a unir: moda con chocolate en A Coruña

La principal novedad de la nueva colección especial es una colonia con aroma a cacao

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/12/2025 10:38
Imagen de la colección de Zara y Bonilla a la Vista
Imagen de la colección de Zara y Bonilla a la Vista
Zara
Hace medio año Bonilla a la Vista y Zara, dos verdaderos iconos de la empresa y la sociedad coruñesa, se unían para lanzar una colección especial en la que los colores azul y blanco de la marca de alimentación impregnaron las tiendas de la textil, con la de la calle Compostela como líder de la colección y principal escaparate. 

BONILLA ZARA 004

Zara y Bonilla a la Vista se unen para vender camisetas, sudaderas y bolsas como churros (y patatas)

En aquel momento eran las patatas fritas -esas que incluyó hasta Oprah Winfrey entre sus favoritas- las que marcaban el camino estético, con una colección en las que se podía comprar dos camisetas, una sudadera y una bolsa shopper. 

Ahora, con el invierno y la Navidad a las puertas, es el chocolate de Bonilla (y sus churros) el que protagoniza el lanzamiento. 

'Bonilla a la Vista x Zara' es el nombre de una colección que ya está disponible tanto a través de la web como en las tiendas de la textil coruñesa. Se trata de un conjunto de prendas diseñadas para niños con las que se representan tanto el azul y blanco de la marca de Bonilla a la Vista como ese marrón tan característico de su chocolate caliente e, incluso, sus míticos churros

Uno de los modelos de la colección de Zara y Bonilla a la Vista
Uno de los modelos de la colección de Zara y Bonilla a la Vista
Zara

Porque no faltan estos en las serigrafías de las camisetas estampadas para los más pequeños -con varios diseños-, que se pueden adquirir desde 10,95 euros, o en la sudadera que tiene un precio de 19,95 euros. Además, se pueden adquirir sudaderas estampadas en color marrón por 15,95 euros; camisetas de manga larga y bordado en la espalda con el logo del barco de Bonilla y en el pecho con una taza de chocolate, por 9,95 euros; distintos tipos de sudaderas con capucha en azul, gris y marrón que lanzan a los cuatro vientos el amor por los churros y por Bonilla a partir de 22,95 euros; y, por supuesto, la camiseta que homenajea a las míticas patatas Bonilla a la Vista y su icónica lata. 

Sin embargo, una de las grandes novedades de esta colección de Zara y Bonilla a la Vista es una colonia. "Inspirada en la tradición más dulce de A Coruña, esta fragancia captura la magia de los míticos churros artesanos Bonilla a la Vista, recién hechos y sumergidos en chocolate caliente. Las notas profundas de cocoa y chocolate evocan la calidez de una merienda inolvidable, mientras que el toque dulce de kiwi añade una chispa jugosa y moderna. Un perfume acogedor, nostálgico y delicioso, capaz de envolver los sentidos igual que una taza humeante en una tarde en A Coruña", explica Zara sobre el perfume, que se puede adquirir por 9,95 euros.

La colonia de cacao lanzada por Zara y Bonilla a la Vista
La colonia de cacao lanzada por Zara y Bonilla a la Vista
Zara
