A Coruña
Xoel organiza una despedida festiva en el Palacio de la Ópera
En casa, ante los suyos, cerró esta noche Xoel López una etapa y una gira. La de ‘Caldo espírito’, que desgranó ante un público fiel que le arropó en el Palacio de la Ópera.
Fue una despedida festiva. En la que artista y seguidores celebraron un disco y un momento irrepetibles. En la que hubo espacio y ganas para echar la vista unos años más atrás y recuperar temas que ya son himnos. Y que en las voces de los coruñeses cobraron aún más fuerza.
En el último suspiro de un año intenso, que Xoel no concebía vivir en otro lugar que no fuese su ciudad, transmitió gratitud e ilusión por lo que está por venir. Este final es casi una pausa.