Xoel organiza una despedida festiva en el Palacio de la Ópera

Xoel, hoy, en el Palacio de la Ópera | Javier Albores

En casa, ante los suyos, cerró esta noche Xoel López una etapa y una gira. La de ‘Caldo espírito’, que desgranó ante un público fiel que le arropó en el Palacio de la Ópera.

Xoel López | “Yo siento que estoy en Coruña cuando voy a los bares que me gusta ir” Más información

Fue una despedida festiva. En la que artista y seguidores celebraron un disco y un momento irrepetibles. En la que hubo espacio y ganas para echar la vista unos años más atrás y recuperar temas que ya son himnos. Y que en las voces de los coruñeses cobraron aún más fuerza.

Galería Presentación de la figura de Xoel López en el Belén de A Coruña Ver más imágenes

En el último suspiro de un año intenso, que Xoel no concebía vivir en otro lugar que no fuese su ciudad, transmitió gratitud e ilusión por lo que está por venir. Este final es casi una pausa.