El Ideal Gallego

A Coruña

Xoel organiza una despedida festiva en el Palacio de la Ópera

Redacción
04/12/2025 22:42
Xoel López
Xoel, hoy, en el Palacio de la Ópera |
Javier Albores
En casa, ante los suyos, cerró esta noche Xoel López una etapa y una gira. La de ‘Caldo espírito’, que desgranó ante un público fiel que le arropó en el Palacio de la Ópera.

Xoel López | “Yo siento que estoy en Coruña cuando voy a los bares que me gusta ir”

Más información

Fue una despedida festiva. En la que artista y seguidores celebraron un disco y un momento irrepetibles. En la que hubo espacio y ganas para echar la vista unos años más atrás y recuperar temas que ya son himnos. Y que en las voces de los coruñeses cobraron aún más fuerza.

Galería

Presentación de la figura de Xoel López en el Belén de A Coruña

Xoel LópezVer más imágenes

En el último suspiro de un año intenso, que Xoel no concebía vivir en otro lugar que no fuese su ciudad, transmitió gratitud e ilusión por lo que está por venir. Este final es casi una pausa.

