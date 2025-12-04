Un histórico bar del Orzán supera el precinto, regulariza su situación y hace feliz a su legión de fieles

El Bar Tracio, a la espera de recibir clientes para el Sabadell-Dépor German Barreiros

El precinto no siempre es el final. Y es que, a pesar de que muchos empresarios de hostelería interpretan esa medida cautelar por parte del Ayuntamiento de A Coruña como un punto de no retorno, existen formas de salvar el negocio. El último ejemplo es el Bar Tracio (Orzán, 139). El pasado mes de junio, antes de San Juan, fue uno de los muchos afectados por un cambio de criterio en los sonómetros y su aplicación.

El hecho de que el modelo Cesva (homologado por el propio Ayuntamiento) no considerase el sonido ambiente fue suficiente para el cierre cautelar de ese local y unos cuantos más durante varios meses de tensión entre hosteleros y Gobierno de Inés Rey. Desde entonces, y tras un importante desembolso posterior, la propiedad ha luchado por normalizar su situación, algo que, según fuentes municipales, ya consiguió en julio.

El margen de tiempo entre esa regularización y la apertura de la pasada semana se explica por el fallecimiento del anterior propietario, y las muestras de respeto hacia su legado por parte de los encargados de seguir con el Tracio. Será el mismo de toda la vida, según afirma la legión de fieles que celebran el regreso de su bar de cabecera. Estará lleno de eventos, tendrá un controlador en la puerta y apostará por el ocio respetuoso con el entorno y los vecinos.