A Coruña

Triplete de conciertos y conferencias destacadas: descubre qué hacer en A Coruña este jueves, 4 de diciembre

Josefa Prado
04/12/2025 06:00
Concierto de Xoel López en el Recorda Fest. FOTOS Quintana (7)
Xoel López, durante un concierto
Quintana
Se acerca el primer fin de semana del mes de diciembre, pero lo cierto es que en A Coruña no habrá que esperar para disfrutar de planes de todo tipo. Y la agenda para este jueves, día 4 de diciembre, llega cargada.

Así, habrá hasta tres conciertos destacadas. El Palacio de la Ópera será el escenario de uno de ellos. Xoel López pondrá su música en un espectáculo que dará comienzo a las 20.30 horas.

Por otra parte, la Sala Mardi Gras finaliza este jueves 4 de diciembre los actos de celebración de su 26 aniversario. Javier Andreu, líder de La Frontera ofrecerá un concierto acústico a dúo repasando grandes canciones que ha compuesto a lo largo de su larga carrera.

El concierto comenzará a las 21.00 horas y las entradas cuestan 12 euros. Se pueden adquirir anticipadas en la Creedence Rock Bar y en Entradium.com.

Y además, desde las 21.30 horas, Felix Slim (Blues & Swing ) estará en Garufa. Reconocido como uno de los músicos de blues y derivados más destacados de España, Felix Slim proviene de la ciudad autónoma de Ceuta , se desarrolló musicalmente entre Sevilla y Cádiz , y reside en Brooklyn, Nueva York, donde forma parte esencial de la escena blues, roots, americana desde 2016. Memphis, Tennessee, Clarksdale, Mississippi y New Orleans son también algunas de las ciudades norteamericanas que el artista visita regularmente. Ganador del 2do lugar en la categoría de Solo/Dúo del International Blues Challenge (IBC) 2020 y galardonado con el premio Lee Oskar Best Harmonica Award.

Conferencias

También habrá lugar para las conferencias. En Hi Coruña, a las 19.00, Human Intelligence Hub celebrará “Especial Érase una red 2025: 25 años del siglo XXI”, un encuentro que pondrá el broche de oro al ciclo anual de tertulias y pódcast Érase una red. Este proyecto, nacido a comienzos de año, ha aunado a especialistas, creadores y pensadores de múltiples disciplinas, siempre bajo el paraguas de la literatura.

Además, Leticia Azcue Leticia ofrecerá una conferencia sobre Bernini el próximo 4 de diciembre en la Fundación Barrié a las 19.30 horas. El evento estará abierto al público hasta completar aforo. Leticia Azcue es Jefa de Colección de Escultura desde 1700 y Artes Decorativas, Museo Nacional del Prado. Además, es Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense.

