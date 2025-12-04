Rosalía canta a A Coruña pero la deja fuera de su World Tour

Rosalía, en un momento del concierto que ofreció en el Coliseum en 2022 Javier Alborés

Parece que Rosalía no guarda un buen recuerdo de A Coruña pues, a pesar de mencionarla en su canción 'Reliquia', el Lux Tour no pasará por la Ciudad de Cristal, donde se trasquiló el pelo.

La canción, que fue el segundo adelanto de un disco que batió récords, relata distintos lugares y momentos que vivió la artista durante la gira 'Motomami'. 'Reliquia', al igual que el resto de 'Lux', es un viaje íntimo donde muestra su corazón y presenta pequeños pedazos de su alma, quedándose uno de ellos en el incidente ocurrido en julio de 2022.

“En la ciudad de cristal fue que me trasquilé”, versa la canción, en referencia al momento en el que, como parte de la escenografía del tour pasado, se sentaba en un sillón de barbería durante 'Diablo' y se cortaba el pelo, que eran extensiones. En A Coruña, sin embargo, se le fue la mano y cortó parte de su propia melena como contaba a través de sus historias de Instagram: “Gracias A Coruña, lo he dado todo de mí. Tanto que me he cortado mi propio pelo”.

A pesar de tener presente en su nuevo disco a la ciudad herculina, Rosalía la ha dejado fuera de su próxima gira, al igual que el resto de ciudades mencionadas en 'Reliquia'. En España solo hará parada en Madrid y Barcelona, con cuatro conciertos en cada ciudad.

En Madrid actuará los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena. Después hará una parada hasta el 8 y 9 de abril, donde presentará 'Lux' en Lisboa, para regresar a Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de ese mismo mes, en el Palau Sant Jordi.

Las entradas aun no han salido a la venta, pero desde la página web de Rosalía se puede solicitar que te manden un recordatorio a través de correo electrónico.