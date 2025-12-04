Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 4 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/12/2025 09:57
Casa dos Xoguetes
La Casa de los Juguetes de A Coruña
Carlota Blanco
La Navidad va tomando cada vez más forma en A Coruña y su área y este jueves ya se llena de eventos y actividades. 

En la plaza de María Pita volverá a abrir el mercadillo navideño, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas. Mientras, en los jardines de Méndez Núñez están las atracciones para los más pequeños, con coches de choque, camas elásticas o el tren de Papá Noel. A las 15.00 en la Casa de los Juguetes instalada en la OMIC se podrá jugar al 'Juego del Regalo', mientras que a las 15.15 empezará el taller de postales navideñas para niños de 4 y 5 años, que a las 16.05 acogerá a los de 6 a 8 y a las 16.55 a los de 9 y 10 años. Un cuentacuentos a las 17.45 cerrará la jornada en La Casa de los Juguetes. 

Desde las 19.00 horas se podrá disfrutar de una visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga.

En el centro comercial Marineda City continúa instalado el mercadillo navideño con artesanía, decoración y pequeños tesoros en la plaza exterior. 

La pista de patinaje sobre hielo de Oleiros abre de 16.45 a 21.30 horas. El precio del acceso a la pista durante media hora es de 6 euros.

