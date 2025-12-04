Marineda City ofrece unas navidades solidarias

Presentación del programa solidario de Marineda City CEDIDA

El centro comercial Marineda City quiere que estas sean unas navidades lo más solidarias e inclusivas que puedan, por eso ha levantado el 'wishtree' o árbol de los deseos, en la plaza central. Los visitantes pueden depositar en sus bolsas sus deseos. Por cada uno, Marineda City donará un euro a la Fundación Meniños.

La director de la entidad, Verónica Rivadulla, destacó que este árbol es más que una acción simbólica, porque lleva colaborando con Marineda City desde 2018. La recaudación irá destinada al proyecto Axia, o universo do bo trato.

Con la asociación Poten100mos trabajan para ofrecer una oportunidad laboral a las mujeres en riesgo de exclusión social con el programa Impresiona. Serán las encargadas del servicio de empaquetado de regalos de la primera planta.

Además, y como en ediciones anteriores, el centro pone a disposición de las familias visitas a Papá Noel y los Reyes Magos en una sala amigable, libre de ruido en la segunda planta, sala Riazor. De esta manera, los niños de Enki, la (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia) y la Federación de Autismo de Galicia podrán disfrutar también de la Navidad.

Los niños podrán conocer a Papa Noel y darle sus cartas del 19 al 23 de diciembre, de 17.00 a 18.00 horas, y el 24 de diciembre, de 16.30 a 17.30 horas. Los días 19 y 20, de 17.00 a 21.00 horas, habrá un intérprete de signos. En cuanto a los reyes Reyes Magos, estarán disponibles del 2 al 4 de diciembre, de 17.00 a 18.00 horas. El día 3, de 17.00 a 21.00 horas, habrá servicio de intérprete de signos

La gerente de Marineda City, Purificación Berdejo, destacó que el centro “es mucho más que un espacio comercial: es un lugar con un gran componente social que conecta con A Coruña, su gente y sus valores”. Subrayó que estas Navidades, las primeras tras la ampliación del centro, “hemos querido dar un protagonismo especial en nuestra programación a las acciones inclusivas y solidarias