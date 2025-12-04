Los mariscadores de a pie salvan la campaña de Navidad en O Burgo

Los mariscadores volverán a ser una imagen habitual en la ría patricia g. fraga

Después de cuatro años esperando, ha llegado el momento: este martes, con la marea baja, docenas de mariscadores de a pie comenzarán a faenar en los bancos de la ría de O Burgo, a tiempo para salvar la temporada de Navidad. O, por lo menos, una parte de ella. Aunque Demarcación de Costas no ha cedido el punto de control que necesitan para procesar el marisco, la nueva directiva se ha movido por su cuenta y han conseguido que una empresa ubicada junto a la ría, Congeladora Coruñesa, les ceda espacio. Ya han solicitado que se les asignen once días de trabajo para este mes.

Establecerán el punto de control de forma provisional en una congeladora junto al puente de A Pasaxe

Tras la última reunión de la cofradía, Jennifer Álvarez, portavoz de los mariscadores de a pie, se muestra confiada en que la Consellería do Mar no pondrá impedimento alguno, así que en unos días volverán a enfundarse las botas y a empuñar las rañas, a pesar de que no será en las condiciones que a ellos les gustaría. La falta de un punto de control para procesar el marisco es, obviamente, un obstáculo. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, aseguró que facilitaría los trámites para el punto de control, y propuso como localización ideal el antiguo parque de marisqueo de Petra Sabio, donde podrían trabajar tanto los mariscadores a pie como de a flote.

Pero la decisión final depende de Demarcación de Costas, y el tiempo corre: el objetivo es salvar la campaña de Navidad, la más lucrativa en lo que se refiere al marisco. El ofrecimiento de Congeladora Coruñesa ha sido providencial, y los mariscadores se han mostrado muy agradecidos a la propietaria.

Afectados por el dragado

Álvarez está convencida de que se puede salvar la campaña de Navidad, y ya está pensando en solicitar más días en enero a la Xunta. Pero hay que tener en cuenta que los propios mariscadores han denunciado que el dragado de los lodos tóxicos puede haber afectado a tres de los 23 bancos marisqueros de la ría coruñesa.

La prueba de fuego será la campaña navideña, que será el mejor regalo para las 70 familias que dependen de estos ingresos. Los últimos meses han sido duros para el colectivo, que ha visto cómo se agotaban los subsidios que se les habían concedido durante las obras de dragado sin que se les concedieran otros a pesar de que se manifestaron, cortando el tráfico en el puente de A Pasaxe y concentrándose frente a la Delegación del Gobierno y la Consellería del Mar.

Hace poco que la antigua directiva decidió dimitir para ser sustituida por otra nueva que se encuentra actualmente en funciones. 