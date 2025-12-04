Los gestores administrativos de A Coruña reciben los distintivos que oficializan su estrecha colaboración con la Dirección General de Tráfico

Acto de distintivos de la DGT Cedida

Los gestores administrativos de A Coruña recibieron esta tarde de manos de la presidenta del Colegio, Pilar Otero Moar, las placas identificativas que oficializan su estrecha colaboración con la Dirección de General de Tráfico.

Si bien el colectivo viene realizando trámites de vehículos con la DGT desde el año 1978 a través del servicio centralizado ( Servicio de Tramitación Telemática), los distintivos entregados esta mañana suponen un paso más en las estrechas relaciones de colaboración y un reconocimiento oficial, tras haber completado con éxito la formación sobre deontología y responsabilidad profesional, un requisito establecido en la renovación del acuerdo en el año 2024.

En el acto, desarrollado a las 18.00 en la sede colegial en A Coruña, también estuvo presente la Jefa Provincial de Tráfico, Mª Victoria Gómez Dobarro, quien destacó la colaboración y apoyo constante del colectivo en los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Hito en la profesión: respaldo de la DGT

Este acto marca un hito significativo para la profesión al oficializar dicha colaboración y garantizar formación adecuada, acceso a la plataforma y un régimen de responsabilidad.

En cumplimiento de estas exigencias, el Colegio desarrolló durante varios meses jornadas formativas, fundamentales para el ejercicio ético y responsable de la labor de los gestores administrativos colegiados.

En su exposición, las autoridades presentes destacaron la excelente respuesta de todos los colegiados, así como su compromiso ejemplar con la ética profesional, el rigor y la responsabilidad.

“Todos superaron satisfactoriamente las pruebas realizadas, acreditando sus conocimientos sobre deontología profesional, un pilar esencial de la identidad de los gestores administrativos colegiados”, afirmó la presidente, Pilar Otero.

Uso de las plataformas de tramitación de la DGT

Con la entrega de las placas distintivas, se visibiliza que los gestores administrativos de A Coruña están acreditados por la DGT, garantizando el rigor y la seguridad que requieren tanto la Administración como la ciudadanía.

“La entrega de las placas, según la Instrucción VEH 2024/18, representa mucho más que un distintivo identificativo. Simboliza preparación, compromiso y confianza, acreditando que cada gestor dispone de la formación y herramientas necesarias para realizar cualquier trámite de tráfico con plena solvencia profesional”, señaló la presidenta del colectivo, Pilar Otero Moar.

Además, refuerza un mensaje claro: la ciudadanía puede confiar en los gestores administrativos para resolver cualquier trámite con la DGT.

El delegado en A Coruña, Luis Rivera Caramés, felicitó a todos los colegiados que recibieron su placa y agradeció a la Jefa Provincial de Tráfico su presencia y apoyo continuo, que hace posible esta colaboración fructífera entre instituciones.

Con este acto, el Colegio de Gestores Administrativos reafirma su compromiso con la formación continua, la ética profesional y la excelencia en la gestión administrativa.

Campaña informativa: Servicios de Tráfico 360º, con conexión directa a la DGT

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia está llevando a cabo una campaña informativa destinada a dar a conocer a la ciudadanía la amplitud de sus servicios de Tráfico 360º, un conjunto integral de gestiones vinculadas a vehículos que pueden realizarse de forma rápida, segura y sin desplazamientos gracias a la encomienda de gestión formalizada con la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la plataforma telemática con conexión directa al organismo.

Dentro de esta oferta 360º, las Gestorías Administrativas colegiadas de Galicia prestan todos los servicios relacionados con vehículos, entre ellos:

Matriculación de vehículos nuevos, importados y de vehículos históricos.

nuevos, importados y de vehículos históricos. Consulta de historial completo a partir de la matrícula.

completo a partir de la matrícula. Transferencias de propiedad , bajas, reformas y cancelación de impedimentos.

, bajas, reformas y cancelación de impedimentos. Valoraciones y tasaciones de vehículos a efectos hereditarios.

y tasaciones de vehículos a efectos hereditarios. Duplicados de permisos de circulación, tarjetas ITV, permisos de conducir y permisos internacionales.

de circulación, tarjetas ITV, permisos de conducir y permisos internacionales. Obtención de distintivos ambientales oficiales.

El Colegio destaca que estos servicios son realizados por profesionales colegiados, con formación homologada, experiencia acreditada y habilitación específica para operar ante la DGT, lo que aporta plena garantía legal, seguridad y fiabilidad a todos los procedimientos.

La campaña informativa subraya que acudir a una Gestoría Administrativa permite evitar colas, trámites complejos y citas previas, facilitando al ciudadano una gestión integral y eficiente de cualquier trámite de tráfico.

En Galicia, más de 500 despachos colegiados repartidos por zonas urbanas y rurales ofrecen este servicio, motivo por el cual el Colegio recomienda a los usuarios buscar siempre el distintivo oficial del Gestor Administrativo acreditado, garantía de profesionalidad y confianza.