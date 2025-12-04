Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las becas Pepe Buitrón ofrecen a Profesionales de Senegal y Georgia formarse en A Coruña

Ep
04/12/2025 20:02
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
EC
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El doctor Sandro Kiladze, director del Departamento de Trasplantes del Hospital Infantil Iashvili (Georgia), y Gade Ngom, supervisor del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Centro Hospitalario Regional de Thiès (Senegal), han sido adjudicatarios de las Becas de Formación Pepe Buitrón, convocadas por las fundaciones María José Jove y DTI y que permitirán a ambos profesionales ampliar su formación en A Coruña.

Según ha destacado la Fundación María José Jove, esta iniciativa tiene como principal objetivo impulsar la capacitación de especialistas internacionales en el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos, abordando aspectos médicos, éticos, legales y organizativos.

Las becas llevan el nombre del doctor José Manuel García Buitrón, reconociendo así a esta figura pionera en donación y trasplante de órganos, que ocupó cargos relevantes en el CHUAC, entre ellos, la gerencia de este complejo hospitalario coruñés.

En concreto, la Fundación María José Jove financiará la asistencia de los ganadores de la beca a la 9ª edición del curso International Workshop on Uncontrolled & Controlled Donation After Circulatory Death, que está previsto que se celebre en el CHUAC en el mes de marzo del próximo año.

Las becas permitirán a estos dos profesionales, además de completar su formación, mejorar la calidad de vida en sus respectivas comunidades.

"Estoy convencido de que esta formación me permitirá adquirir las competencias necesarias para contribuir significativamente a la implementación y desarrollo del trasplante en Senegal", ha asegurado Gade Ngom, al que se le han otorgado dos becas para que pueda asistir a la formación.

Por su parte, Sandro Kiladze ha destacado que esta nueva experiencia supone "una oportunidad única para fortalecer los programas de trasplante pediátrico en Georgia", al tiempo que permite "compartir conocimientos que ayuden a mejorar la atención de los pacientes" en su país.

Esta iniciativa se enmarca dentro del área de Salud de la Fundación María José Jove, que tiene, entre sus prioridades, favorecer la atención hospitalaria, un reto estratégico para el que desarrolla un completo programa de becas.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

España se retira de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel en el certamen
EFE
El párroco de Xestoso, Luis Rodríguez Patiño

El Belén más reivindicativo se encuentra en Galicia: el Niño Jesús denuncia las injusticias
EFE
Presentación del programa solidario de Marineda City

Marineda City ofrece unas navidades solidarias
Abel Peña
Vanessa Gregue y Juanma Ageitos

Cambre se apunta al matcha latte con la apertura de By Nené Café
Noelia Díaz