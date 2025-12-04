Mi cuenta

A Coruña

La ANPA del CEIP de Prácticas continúa con las movilizaciones un año después de los primeros avisos por el deterioro del centro

La nueva convocatoria será el viernes 5 de diciembre a las 8.40 horas en el CEIP de Prácticas

Redacción
04/12/2025 14:03
CEIP de prácticas en A Coruña
CEIP de prácticas en A Coruña
Carlota Blanco
Desde la ANPA del CEIP de Prácticas siguen con las movilizaciones para que las palabras se conviertan en hechos. Un año después de los primeros avisos por el importante deterioro del centro, aun no hay ni proyecto de reforma, ni plazos de ejecución. Las familias aseguran estar hartas.

Piden que sus hijos estudien en un centro de enseñanza pública con un convenio entre Xunta, Ayuntamiento de A Coruña y UDC para la gestión del centro caducado desde 2022. También solicitan que las diferentes verjas de cierre, así como las cancelas, estén rotas con el peligro que esto puede suponer para el alumnado.

Se quejan también del suelo del patio, que está cubierto de baches y de que los estudiantes respiren 5 horas al día ambientes cargados de humedades, hongos y otro tipo de agentes biológicos.

