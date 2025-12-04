Inditex ya vale más que Iberdrola y Endesa juntas

Una tienda de Zara en Reino Unido

Las acciones de Inditex registraron una jornada muy positiva el pasado miércoles, cuando se dispararon más de un 8% y lideraron las ganancias en el Ibex 35 tras la presentación de unos resultados récord. Esto elevó la capitalización de la empresa (el valor del total de las acciones de la compañía) hasta los 169.000 millones de euros.

Con estos números, la empresa fundada por Amancio Ortega ha conseguido un hito impensable cuando salió a Bolsa en 2001: ahora vale más que dos pesos pesados juntos como Iberdrola y Endesa. Entre ambos suman 152.000 millones de euros.

Este alegría para los accionistas del grupo textil llega tras un mal año bursátil, en el que Inditex ha pasado sin pena ni gloria. Sus títulos se negociaron a principios de este 2025 en el rango de los 50 euros (ahora se sitúan por encima de los 54 euros) y durante muchos meses se negociaron por debajo de estas cifras. De hecho, llegaron a descender hasta cerca de los 41 euros durante el pasado verano.

Inditex salió a bolsa el 23 de mayo de 2001 a un precio de 14,7 euros, con una valoración de 9.163 millones de euros (se ha multiplicado por cerca de 18 veces desde entonces). Esta operación estuvo capitaneada por el fallecido José María Castellano, el primer consejero delegado del grupo.

La última subida de las acciones de Inditex llegó tras la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del actual ejercicio fiscal (de febrero a octubre), en los que registró un nuevo avance en sus beneficios, impulsado por la buena acogida de sus colecciones y el buen desempeño de su negocio tanto en tienda física como online.

La facturación se incrementó en un 2,7%, hasta 28.171 millones de euros, y el beneficio neto creció un 3,9%, según hizo público este miércoles el grupo textil dueño de Zara.

El tercer trimestre supuso una mejora en el ritmo de crecimiento: las ventas aumentaron un 4,9% (8,4% a tipo de cambio constante, sin tener en cuenta los tipos de cambio de divisas) hasta los 9.814 millones, mientras que el beneficio neto trimestral creció un 9%, hasta 1.831 millones.

La empresa atribuyó este buen desempeño a la "creatividad" de los "equipos", el "modelo de negocio totalmente integrado" y "diversificación".