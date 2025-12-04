Vista de la dársena de La Marina, en una imagen de 2017 Quintana

La ciudad se veía afectada hace 25 años por los efectos de un temporal que comenzaba a alejarse de A Coruña tras haber causado importantes incidencias. El Ideal Gallego informaba entonces de la intensa actividad tanto de la Policía Local como de los Bomberos por culpa de la adversa climatología. Entre los asuntos importantes en la edición del 4 de diciembre de 2000 también destacaba un suceso ocurrido en la dársena de la marina, donde una mujer tuvo que ser rescatada tras caer al mar. En 1975, hace 50 años, el alcalde Jaime Hervada se reunía con el delegado provincial de Vivienda, José Luis Amor. A estas alturas de 1925, un siglo atrás, una buceta de San Pedro de Visma naufragaba tras salir a faenar.

Lunes, 4 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Una mujer tuvo que ser rescatada tras caer al agua en la dársena de La Marina

Una mujer tuvo que ser rescatada ayer, 3 de diciembre de 2000, en el muelle de La Marina tras caer al agua por causas todavía sin aclarar. Sobre las dos de la tarde un pescador que se encontraba en una pequeña embarcación en esa zona vio a una mujer, cuya identidad se desconoce, en el mar, muy cerca de la dársena. Varios amarradores que había en ese momento en el lugar ayudaron a sacarla del agua y trasladarla a tierra. En el momento de su rescate, la mujer se encontraba inconsciente, por lo que fue avisado el 061, que trasladó a la herida a un centro hospitalario de la ciudad. Su pronóstico es reservado. Según indicaron fuentes presenciales, en el muelle se encontraron el bolso y el paraguas de la mujer.

Mientras tanto, el temporal se aleja de la ciudad tras una semana de fuertes vientos en la que la Policía Local y los Bomberos vieron muy incrementado su trabajo. Una persistente lluvia protagonizó un domingo más apacible de lo previsto. El Centro Meteorológico alertó el sábado de que el temporal volvería a mostrar su peor cara durante la jornada de ayer. No obstante, el viento no se dejó sentir y dio paso a los aguaceros. El temporal que azotó la ciudad durante la semana pasada se quiso despedir con una nueva sesión de lluvia.

Jueves, 4 de diciembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El alcalde Hervada visita al delegado de Vivienda

Desde ayer, 3 de diciembre de 1975, son de competencia municipal, en conservación y limpieza, las vías de acceso al Polígono de Elviña, incluida la calle Caballeros, viaducto y pasos elevados; las fuentes Moral y Las Pajaritas, así como los jardines. Obras todas ellas construidas por el Ministerio de la Vivienda. Ayer, el alcalde, don Jaime Hervada, acompañado por el secretario general del Ayuntamiento, señor Concheiro, y técnicos municipales, se personó en la Delegación Provincial de la Vivienda, donde fue recibido por el delegado, don José Luis Amor.

Además, la Medalla de Marcial del Adalid del Coro Cántigas da Terra será impuesta mañana al corista del grupo folklórico don Atanasio Díaz López, que lleva en el coro 26 años consecutivos. Asistirá al acto el presidente de la Academia de Bellas Artes, don Manuel Chamoso Lamas.

Viernes, 4 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Naufragio de una buceta de San Pedro de Visma

A las diez de la mañana de ayer, 3 de diciembre de 1925, se personaron en la Comandancia de Marina los vecinos de la Silva Luis Maceiras Parga y Ramón Záz Sande para dar cuenta de que el miércoles último, próximamente a las diez de la mañana, salió a la mar para dedicarse a la pesca como de costumbre una buceta de San Pedro de Visma llamada “Lola”, folio 687, tripulada por el patrón y propietario de ella Francisco Suárez y un hijo de éste, marinero, Francisco Suárez Parga, los que no habían vuelto a tierra a pesar de transcurrir más de 24 horas, ignorándose lo que haya podido ocurrirles ni conocer su paradero. El Juzgado de Marina instruyó ayer las oportunas diligencias.

A última hora de la noche circuló el rumor de que un muchacho que se hallaba cuidando ganado que pastaba en un montículo a la orilla del mar había visto zozobrar la buceta.