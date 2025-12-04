Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | Una mujer tuvo que ser rescatada tras caer al agua en la dársena de La Marina

A estas alturas de 1925, un siglo atrás, una buceta de San Pedro de Visma naufragaba tras salir a faenar

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
04/12/2025 00:05
Vista de la dársena de La Marina, en una imagen de 2017
Vista de la dársena de La Marina, en una imagen de 2017
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La ciudad se veía afectada hace 25 años por los efectos de un temporal que comenzaba a alejarse de A Coruña tras haber causado importantes incidencias. El Ideal Gallego informaba entonces de la intensa actividad tanto de la Policía Local como de los Bomberos por culpa de la adversa climatología. Entre los asuntos importantes en la edición del 4 de diciembre de 2000 también destacaba un suceso ocurrido en la dársena de la marina, donde una mujer tuvo que ser rescatada tras caer al mar. En 1975, hace 50 años, el alcalde Jaime Hervada se reunía con el delegado provincial de Vivienda, José Luis Amor. A estas alturas de 1925, un siglo atrás, una buceta de San Pedro de Visma naufragaba tras salir a faenar.

Lunes, 4 de diciembre de 2000
Lunes, 4 de diciembre de 2000
ARCHIVO

Hace 25 años | Una mujer tuvo que ser rescatada tras caer al agua en la dársena de La Marina

Una mujer tuvo que ser rescatada ayer, 3 de diciembre de 2000, en el muelle de La Marina tras caer al agua por causas todavía sin aclarar. Sobre las dos de la tarde un pescador que se encontraba en una pequeña embarcación en esa zona vio a una mujer, cuya identidad se desconoce, en el mar, muy cerca de la dársena. Varios amarradores que había en ese momento en el lugar ayudaron a sacarla del agua y trasladarla a tierra. En el momento de su rescate, la mujer se encontraba inconsciente, por lo que fue avisado el 061, que trasladó a la herida a un centro hospitalario de la ciudad. Su pronóstico es reservado. Según indicaron fuentes presenciales, en el muelle se encontraron el bolso y el paraguas de la mujer.

Mientras tanto, el temporal se aleja de la ciudad tras una semana de fuertes vientos en la que la Policía Local y los Bomberos vieron muy incrementado su trabajo. Una persistente lluvia protagonizó un domingo más apacible de lo previsto. El Centro Meteorológico alertó el sábado de que el temporal volvería a mostrar su peor cara durante la jornada de ayer. No obstante, el viento no se dejó sentir y dio paso a los aguaceros. El temporal que azotó la ciudad durante la semana pasada se quiso despedir con una nueva sesión de lluvia.

Jueves, 4 de diciembre de 1975
Jueves, 4 de diciembre de 1975
ARCHIVO

Hace 50 años | El alcalde Hervada visita al delegado de Vivienda

Desde ayer, 3 de diciembre de 1975, son de competencia municipal, en conservación y limpieza, las vías de acceso al Polígono de Elviña, incluida la calle Caballeros, viaducto y pasos elevados; las fuentes Moral y Las Pajaritas, así como los jardines. Obras todas ellas construidas por el Ministerio de la Vivienda. Ayer, el alcalde, don Jaime Hervada, acompañado por el secretario general del Ayuntamiento, señor Concheiro, y técnicos municipales, se personó en la Delegación Provincial de la Vivienda, donde fue recibido por el delegado, don José Luis Amor.

Además, la Medalla de Marcial del Adalid del Coro Cántigas da Terra será impuesta mañana al corista del grupo folklórico don Atanasio Díaz López, que lleva en el coro 26 años consecutivos. Asistirá al acto el presidente de la Academia de Bellas Artes, don Manuel Chamoso Lamas.

Viernes, 4 de diciembre de 1925
Viernes, 4 de diciembre de 1925
ARCHIVO

Hace 100 años | Naufragio de una buceta de San Pedro de Visma

A las diez de la mañana de ayer, 3 de diciembre de 1925, se personaron en la Comandancia de Marina los vecinos de la Silva Luis Maceiras Parga y Ramón Záz Sande para dar cuenta de que el miércoles último, próximamente a las diez de la mañana, salió a la mar para dedicarse a la pesca como de costumbre una buceta de San Pedro de Visma llamada “Lola”, folio 687, tripulada por el patrón y propietario de ella Francisco Suárez y un hijo de éste, marinero, Francisco Suárez Parga, los que no habían vuelto a tierra a pesar de transcurrir más de 24 horas, ignorándose lo que haya podido ocurrirles ni conocer su paradero. El Juzgado de Marina instruyó ayer las oportunas diligencias.

A última hora de la noche circuló el rumor de que un muchacho que se hallaba cuidando ganado que pastaba en un montículo a la orilla del mar había visto zozobrar la buceta.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El investigador de la USC José Manuel Brea Floriani

La Fundación ”la Caixa”, implicada en la búsqueda de un tratamiento para el síndrome de Myhre
Redacción
Dos mujeres en la manifestación del pasado 25-N en Valencia

Una de cada tres mujeres sufrió violencia por parte de la pareja en España
EFE
O presidente galego, Alfonso Rueda, durante a súa intervención de este mércores na Cámara autonómica

A Xunta prevé aprobar para 2026 a nova lei de administración local
EFE
Bad Bunny, durante su concierto en la República Dominicana el pasado 22 de noviembre

Bad Bunny se corona como el artista más escuchado en Spotify en 2025
EFE