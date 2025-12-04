Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

¿Ganará la coruñesa Rosa el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'?

Josefa Prado
04/12/2025 19:07
Rosa Rodríguez a una letra del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'
‘Pasapalabra’ ha vuelto a activar el modo emoción total. Antena 3 lanzó este miércoles una promo que ha puesto a los fans del concurso en alerta máxima: Rosa Rodríguez aparece frente al rosco con solo una letra pendiente, la Y, y a un paso del bote de 2.542.000 euros. Una imagen que ha desatado las quinielas y que coincide, curiosamente, con lo que adelantaba Roberto Leal hace unos días en el Atresplayer Day: “El bote estará al caer, pero de momento se han quedado a punto”.

La escena promocional, que no revela si Rosa completa o no el rosco, forma parte de la estrategia habitual del programa para mantener la expectación. De hecho, todo apunta a que ese momento, sea histórico o un nuevo “casi”, se emitiría en unas semanas, cerca de Navidad, lo que garantiza que el duelo entre Rosa y Manu seguirá vivo, como mínimo, hasta entonces.

Esta fórmula no es nueva, Antena 3 sabe que un bote “cebado” dispara el interés y, con él, la audiencia. Y los datos la respaldan. ‘Pasapalabra’ atraviesa uno de sus mejores momentos, fue el programa de entretenimiento más visto de noviembre, con una media de 2.070.000 espectadores y un 20,3% de cuota de pantalla, firmando su mejor mes desde febrero de 2024. Su éxito arrastra además al informativo de Vicente Vallés, que estos días cotiza al alza.

El gran responsable de este fenómeno es, en buena parte, la química que generan sus dos concursantes estrella. Rosa y Manu han conectado con el público no solo por su nivel excepcional, sino por la cercanía con la que viven cada duelo. Roberto Leal lo reconoce: “La gente me para por la calle para preguntarme por ellos. Inspiran a muchísima gente”. El presentador asegura, además, que la relación con ambos ha trascendido al plató: “Pasas tantas horas con ellos que terminas conociendo sus días buenos, los malos… Todo lo que no se ve en pantalla”.

La pregunta ahora es una sola: ¿hará historia Rosa Rodríguez en el rosco más millonario del momento? De momento, lo único seguro es que el suspense —como el bote— sigue creciendo.

