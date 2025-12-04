Estos son los autobuses que circularán en A Coruña durante la jornada de huelga del 5 de diciembre

Autobuses metropolitanos en el centro de A Coruña

La Xunta ha dispuesto a través del Diario Oficial de Galicia los servicios mínimos que funcionarán durante la huelga convocada por el sector de transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña.

El paro afectará, entre otros, a los autobuses metropolitanos que unen la ciudad y la comarca.

Entre los servicios mínimos impuestos estarán los de entrada y salida de los centros escolares, de tal manera que estos autobuses circularán de 07.30 a 10.30 horas y de 13.30 a 19.00 horas en los itinerarios de transporte escolar de estudiantes de niveles de enseñanza obligatoria que tengan un máximo de cuatro kilómetros de longitud.

Además, circularán los servicios regulares para el transporte de trabajadores anteriores a las 09.00 y posteriores a las 18.00 horas.

En cuanto a los autobuses metropolitanos e interprovinciales que afectan a la ciudad y su área, la Xunta ha dispuesto un listado con aquellas rutas y horarios que circularán durante la jornada de huelga.