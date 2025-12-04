Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Estos son los autobuses que circularán en A Coruña durante la jornada de huelga del 5 de diciembre

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/12/2025 13:32
Autobuses metropolitanos en el centro de A Coruña
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Xunta ha dispuesto a través del Diario Oficial de Galicia los servicios mínimos que funcionarán durante la huelga convocada por el sector de transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña

El paro afectará, entre otros, a los autobuses metropolitanos que unen la ciudad y la comarca. 

A Coruña sufrirá cuatro huelgas de transporte durante el mes de diciembre

Más información

Entre los servicios mínimos impuestos estarán los de entrada y salida de los centros escolares, de tal manera que estos autobuses circularán de 07.30 a 10.30 horas y de 13.30 a 19.00 horas en los itinerarios de transporte escolar de estudiantes de niveles de enseñanza obligatoria que tengan un máximo de cuatro kilómetros de longitud. 

Además, circularán los servicios regulares para el transporte de trabajadores anteriores a las 09.00 y posteriores a las 18.00 horas. 

En cuanto a los autobuses metropolitanos e interprovinciales que afectan a la ciudad y su área, la Xunta ha dispuesto un listado con aquellas rutas y horarios que circularán durante la jornada de huelga.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Mujeres y Salud Cardiovascular

Solo el 39 por ciento de las mujeres reconoce los síntomas de un infarto
Redacción
CEIP de prácticas en A Coruña

La ANPA del CEIP de Prácticas continúa con las movilizaciones un año después de los primeros avisos por el deterioro del centro
Redacción
El ideal gallego

Inditex ya vale más que Iberdrola y Endesa juntas
Iván Aguiar
Portada de 'FEIRA'

De Ninghures despide 2025 con una ‘feira’ en A Coruña
Redacción