El Ideal Gallego

A Coruña

‘Érase una red’ cierra un año de debates impulsados por Human Intelligence Hub

Todos los tertulianos que han pasado por el ciclo durante 2025 se reunieron de manera excepcional

Julia Nóvoa
04/12/2025 22:58
Instante del evento de despedida, hoy en Hi
Human Intelligence Hub celebró ‘Especial Érase una red 2025: 25 años del siglo XXI’, un encuentro que puso el broche de oro al ciclo anual de tertulias y pódcast Érase una red. Este proyecto, nacido a comienzos de año, ha logrado aunar a especialistas, creadores y pensadores de múltiples disciplinas, siempre bajo el paraguas de la literatura. 

A lo largo de 2025, Érase una red ha tejido un espacio de pensamiento y conversación en el que han participado figuras destacadas de la inteligencia artificial, la neurología, los hologramas, el derecho, la psicología, la filosofía, los códigos de barras, las matemáticas, la arquitectura, la escritura, la fotografía o el periodismo, entre otras áreas.

Inauguración de Hi en A Coruña @Patricia G. Fraga (6)

El podcast coruñés “Érase una red” cierra un año de tertulias impulsado por Hi Coruña

Entre los tertulianos que han contribuido a este diálogo interdisciplinar se encuentran Alba Meijide, Raquel Díaz Seijas, Miguel Alonso Giráldez, Dani Cerqueiro, Ricardo Fandiño Pascual, Pilar Paz, Pablo Medina, Sonia Rayos, Juan Sanjuán, Pep Páramos, Armand Hernández y Tomás Ruiz Buján, cuyas voces han enriquecido el proyecto desde perspectivas tan diversas como complementarias.

Especial Érase una red 2025 reunió, de manera excepcional, a todos los tertulianos que han pasado por el ciclo durante el año. Fueron ellos quienes, desde sus disciplinas y experiencias, ofrecieron una mirada coral, crítica y plural sobre este primer cuarto de siglo, trazando un relato colectivo sobre las transformaciones culturales, científicas y tecnológicas que han marcado nuestra época. El evento fue grabado en formato pódcast y estará disponible en todas las plataformas para su escucha.

