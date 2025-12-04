El profesorado del Concepción Arenal de A Coruña se niega a entrar en las aulas por los recortes de personal

Profesorado del CEIP Concepción Arenal Quintana

El profesorado del CEIP Concepción Arenal, debido a la falta de personal cuidador, decidió no entrar a las aulas este jueves, ya no solo como medida de protesta, sino como síntoma de hartazgo. Se trata de una nueva jornada en la que la comunidad educativa del centro muestra públicamente su rechazo a los recortes en profesorado por parte de la Xunta.

Desde la CIG-Ensino exponen "os reiterados incumprimentos por parte da Administración, que non só non cubre unha vacante senón que tampouco substitúe ao persoal coidador de baixa, obriga ao profesorado a adoptar esta medida extrema". Por ello, demandan que se adopten con urgencia "as medidas necesarias para solucionar esta situación que se ven arrastrando desde hai meses".

Esta mañana, a las puertas del centro, parte de las profesoras portaban una pancarta que rezaba "non podemos facer máis con menos", mientras repetían: "Non estamos todas, faltan coidadoras". No es la primera vez que el CEIP Concepción Arenal es objeto de protesta pública. El pasado 2 de octubre el AMPA del centro cortó el paso para reclamar recursos.

Los cursos de Educación Infantil y 1º y 4º de Primaria cuentan con numerosos alumnos con necesidades educativas especiales que requieren una atención individualizada y permanente. La protesta de hace dos meses se debía al hecho de que el colegio cuenta con dos profesores de Pedagogía Terapéutica (PT) y dos de Atención y Lenguaje (AL), pero no son suficientes. Sin ir más lejos, uno de los profesionales es el director del centro, limitando el desarrollo de sus tareas.

El CEIP dio a conocer la situación este jueves en un correo remitido a los padres de alumnos y en sus redes sociales. "Despois de días sen saber nada da coidadora que a Xunta ten que mandarnos, a nosa outra coidadora tivo que facerse cargo de máis de 12 alumnas e alumnos con necesidades. Un traballo moi duro e que acaba pasando factura. Está de baixa. Hoxe amanecemos coa nova de que a Xunta non repón ningunha das dúas prazas, estamos sen coidadoras", relatan. Por ello, los profesores se negaron a aceptar las condiciones y el alumnado está siendo vigilado por servicios mínimos.