El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

De Ninghures despide 2025 con una ‘feira’ en A Coruña

La banda de multiinstrumentistas actuará el día 20, a las 19.30 horas, en el Centro Ágora coruñés

Redacción
04/12/2025 12:50
Portada de 'FEIRA'
Portada de 'FEIRA'
Arancha Brandón
De Ninghures se prepara para festejar las dos últimas ‘feiras’ del año. La banda regresará al lugar en el que nació el proyecto musical, la Festa de A Fonsagrada, para presentar su segundo LP, ‘Feira’.

La formación subirá al escenario del Centro Ágora de A Coruña el sábado 20, en el marco del festival ‘Por amor a la palabra solidaridad’, promovido por la Asociación Vecinal da Agra del Orzán. El concierto de De Ninghures comenzará a las 19.30 horas y la entrada será libre hasta completar la capacidad del auditorio.

‘Feria’ (2025, Temblando Audiovisual) es el segundo LP de una original banda de multiinstrumentistas procedentes de Arzúa, Costa da Morte, A Fonsagrada y Santiago de Compostela. Siete artistas (Adrián, Aldara, Cataqui, Hadrián, Manu Lucas, Marta y Tomé) que trabajan con la tradición popular gallega de una manera artesana, con una sonoridad y discurso muy característico, con la intención de llevarla a la escena actual. 

De la mano del productor Juan de Dios, reconocido recientemente con el galardón a la Mejor Producción Discográfica por ‘Feria’ en los I Premios de la Industria de la Música de Galicia, la banda revisita, actualiza y reivindica el patrimonio cultural del país. Desde la presentación del álbum en la Sala Capitol en marzo (en el que la formación colgó el cartel de ‘entradas agotadas’), De Ninghures recorrió más de 40 escenarios, también del extranjero. De cara a el 2026 la banda llevará ‘Feira’ por distintas ciudades de España en el marco del ciclo AIEnRuta, que cuenta con el apoyo de AIE y Agadic.

