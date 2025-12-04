El alquiler en A Coruña afronta una nueva crisis: expiran los contratos pandémicos

Varias personas en el Paseo Marítimo, con viviendas de Monte Alto al fondo Quintana

La irrupción de la pandemia del covid-19 no solo cambió por completo nuestra sociedad. En 2020, el mercado inmobiliario dio un vuelco: la oferta de pisos en alquiler aumentó y el precio cayó tras el confinamiento. Algo que podría parecer impensable a día de hoy debido al contexto del incesante alza de las rentas. Y si una parte de los coruñeses lleva la cuenta atrás para despedir el año, otros calculan los días para que expire su ‘contrato de la pandemia’. La situación, para las fuentes consultadas, es clara: en 2026 habrá una nueva crisis habitacional.

El Gobierno central calcula que la prórroga automática de unos 300.000 contratos de alquiler está a punto de caducar con el fin de 2025. Es decir, los alquileres firmados durante el coronavirus. Por ley, un contrato se prorroga de forma anual, y con las mismas condiciones, si ninguna de las partes –tanto inquilino como arrendador– comunica lo contrario.

Si el propietario del piso es una persona física, existe una prórroga obligatoria de cinco años, pero llegada la fecha de vencimiento, las partes tienen que trasladar con antelación su voluntad de no renovación. El arrendador tiene que hacerlo con cuatro meses de preaviso, y el arrendatario, con dos. En caso contrario, el contrato se prorroga obligatoriamente por plazos anuales.

Ahora, los coruñeses afectados por esta circunstancia afrontan un momento crítico. Tal y como asegura el vocal de la junta directiva de la Asociación de Inquilinos de A Coruña, Miguel Estévez, “la renta media en la ciudad en 2020 era de una horquilla entre los 400 y 500 euros. Ahora es de 800. Hace cinco años, no había la burbuja inmobiliaria que hay ahora”.

Cinco navidades atrás, cuando el confinamiento había terminado, una nueva ola del covid-19 arrasó de nuevo. En ese momento, hubo muchas mudanzas, aprovechando el precio abaratado de los arrendamientos.

Es el caso de María (nombre ficticio). En dos semanas tendrá que dejar su piso porque su casero quiere volver a sacarlo al mercado a un precio muy superior. “Vivo en O Castrillón y, hace ahora cinco años, tuve que alquilar un piso. Durante el confinamiento vivía con mi pareja, pero lo dejamos meses después. Si ya es un ‘movimiento’ duro de por sí, me consoló que el alquiler no estuviese por las nubes, encontrando este piso, en buenas condiciones, por 470 euros al mes”, relata.

Ahora, tras saber desde verano que su contrato no pasaría de 2025, se encuentra con una coyuntura muy diferente: “Todo lo que encuentro decente no baja de los 800 euros. Mi intención es mudarme sola pero, de momento, no puedo. Tendré que instalarme temporalmente en casa de una amiga hasta que encuentre algo, pero viendo cómo está el panorama, seguramente tenga que alquilar una habitación en algún piso con desconocidos. Eso, o convencer a alguien para que se mude conmigo”, explica.

La realidad de María es la de tantos otros jóvenes en A Coruña. Sin ir más lejos, noticias publicadas por este diario en mayo de 2021 dejaban constancia de que el peso de los alquileres más baratos había crecido. Esto se reflejaba en el hecho de que el 78% de las viviendas en alquiler se situaban por debajo de los 750 euros. Es decir, lo ‘raro’ era pagar esa cifra o más, cuando en la actualidad es al revés: con echar un vistazo a la plataforma inmobiliaria Idealista, y filtrando por el precio, de las 364 viviendas disponibles, 324 cuestan 750 euros o más. O lo que es lo mismo, el 89%.

Zona tensionada

En un informe de Idealista publicado en febrero, además, se ponía cifra a la variación del ‘stock’ y los precios de la vivienda en régimen de arrendamiento. Así, entre diciembre de 2020 y febrero de este año, A Coruña había perdido un 35% de oferta, mientras el precio se había incrementado un 30%. Todo ello, teniendo en cuenta que, desde entonces, las rentas han seguido incrementándose.

El vocal de la Asociación de Inquilinos de A Coruña avanza que “2026 va a ser muy complicado, tanto para los inquilinos como para los propietarios”. Los primeros, por lo ya mencionado: se adentran en una búsqueda muy diferente a la que se encontraron hace cinco años. “Va a haber una oleada de propietarios que no renueven los contratos para poder incrementar la renta”, dice. Para los caseros, porque “se va a producir un colapso en los juzgados”. Esto se debe a que, según Estévez, “al no prorrogar los contratos, habrá inquilinos que no se vayan de los pisos, al no tener sitio a dónde ir. Habrá muchos juicios por desahucios”, sostiene.

Todo ello coincide también con la declaración de zona tensionada, que se implantó en la ciudad hace seis meses. El vocal de la entidad afirma que “hay propietarios que hacen trampas y firman contratos de temporada para escapar de las normas de la zona tensionada”.

La declaración de esta medida fue una propuesta municipal aprobada por la Xunta. Con una vigencia de tres años, el objetivo es limitar los precios del arrendamiento en toda la ciudad. Para que una urbe sea declarada zona de mercado tensionado, tienen que darse dos realidades: que el coste de la hipoteca o alquiler, sumados los gastos, sea superior al 30% de la renta media de los hogares, y que el precio de la compra o alquiler experimentase un incremento superior al 3% del IPC en los últimos cinco años. A Coruña cumplía con los criterios en un 50% de los diez distritos censales y en un 70% de las 186 secciones.

La alcaldesa, Inés Rey, hizo referencia este martes a los efectos que ha tenido la medida en la ciudad en estos seis meses. Así, declaró que se ha conseguido contener el alza de los precios. Rey se refirió a los datos del Observatorio Galego da Vivenda y recordó que el precio acumulado por encima del IPC había crecido un 15,7% de 2018 a 2022. La media del alquiler ha pasado de 735 a 732, lo que Rey califica de “muy ligera bajada”. Eso significaría que la medida tiene efecto “en cuanto a la contención y a la no subida”.

La regidora reconoció que faltan muchos datos, que podría proporcionarle al Ayuntamiento el Gobierno autonómico, pero que, recuerda, no ha hecho. “Además de su negativa a cualquier tipo de régimen sancionador para aquellos que alquilen por encima del índice del Ministerio de Vivienda”, añadió.

El factor que queda por conocer es cuál es el efecto que tiene esta medida sobre la oferta del alquiler. Además de arrendar las viviendas por temporadas, los expertos temen que los propietarios retiren sus pisos del mercado, al no poder pedir por ellos el precio que desean.