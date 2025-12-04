Adiós a uno de los locales de tapas más famosos del centro de A Coruña

Pepe Rodríguez y Mercedes Gómez, con una de sus empleadas, Alejandra Guillermo Javier Alborés

Si existía un lugar en las antípodas del proceso de globalización al que parecen destinados los nuevos negocios de la zona centro ese era el Puerta del Sol (calle del Sol 5). Sin embargo, esa resistencia encabezada por Pepe Rodríguez, un hostelero con medio siglo de servicio a sus espaldas, durará únicamente hasta el 20 de diciembre. Será entonces cuando él y su cuñada, la cocinera Mercedes Gómez, pongan final a un ciclo de 32 años, que ya en su día dio continuidad a otras dos generaciones anteriores.

Cualquiera que haya probado su alabada ensaladilla y una tortilla que cada fin de semana provoca, literalmente, lista de espera, se habrá dado cuenta de por qué Pepe necesita descansar. A sus casi 64 años, es el Fermín Cacho de la hostelería, además de un equilibrista en toda regla: corre de la cocina a la terraza innumerables veces, hasta hacer el trabajo que bien podría delegar en dos o tres empleados. “Eso de delegar es un arma de doble filo”, bromea el empresario. “Me jubilo y ya es hora de marchar, necesito una vida más tranquila y, aunque los clientes me piden que siga, yo no puedo. Son ya muchos años”, confiesa.

Son muchos los hábitos, pequeños detalles y procederes del Puerta del Sol que, por su sencillez y autenticidad, lo han convertido una rara avis. No existen códigos QR ni cartas de diseño. Las tapas se van borrando de la pizarra a medida que se agotan, mientras que las raciones permanecen en un lugar preferente, para no tener que andar preguntando.

Además, es de esos sitios donde clientes y personal se llaman por el nombre y apenas tienen que preguntar qué va a ser. El futuro del Puerta del Sol es, de momento, una incógnita, aunque Pepe Rodríguez advierte de que una cosa es retirarse a descansar y otra muy distinta regalar su legado. “Hay mucha gente interesada en el traspaso, pero el problema es el dinero. No pido mucho, pero alguno lo quiere gratis”, avisa.