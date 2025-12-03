Mi cuenta

A Coruña

Xoel López se convierte en un ‘ídolo de barro’ de la Navidad coruñesa

El cantautor recibió su figura del Belén municipal en la víspera de su concierto de cierre de gira en el Palacio de la Ópera

Guillermo Parga
Guillermo Parga
03/12/2025 17:52
Xoel ópez, durante el evento
Xoel ópez, durante el evento, junto a la alcaldesa, Inés Rey
Quintana
No es lo mismo la condición de embajador de un lugar determinado que, como afirman muchos músicos, ser profeta en tierra propio. De poeta Xoel López siempre ha tenido un toque eminentemente atlántico, a medio camino entre la morriña y la tristeza, pero de un tiempo a esta parte la ciudad y él se han reivindicado mutuamente de forma cada vez más asidua. El último capítulo tiene que ver con su condición de mito atemporal, de figura de barro para la eternidad en el Belén municipal. La conoció de manos de la alcaldesa, Inés Rey, a la que además confesó que uno de sus retratos de niñez había sido realizado por el padre de ella.

La figura en cuestión podría ser una de esas miniaturas coleccionables de mitos del rock que tantos euros cuestan en los circuitos especializados. A algunos, el Xoel navideño les recordará a Eric Clapton. A López le recuerda, por ejemplo, a su época de Deluxe, según dijo por verse menos en forma que su doble navideño.

Lo mejor estaba por venir. Xoel, previsor, llevó una pequeña guitarra acústica y se arrancó con ‘Por el viejo barrio’, un tema de 2012 con marcado acento coruñés. Posteriormente, en el Libro de Oro del Ayuntamiento, tiró de ‘Tierra’ para inmortalizar esta confesión: “Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. A Coruña siempre no meu corazón, nas miñas cancións, en todos os meus versos desde sempre e para sempre. Gracias”.

