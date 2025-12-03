Xoel López se convierte en un ‘ídolo de barro’ de la Navidad coruñesa

Xoel ópez, durante el evento, junto a la alcaldesa, Inés Rey Quintana

No es lo mismo la condición de embajador de un lugar determinado que, como afirman muchos músicos, ser profeta en tierra propio. De poeta Xoel López siempre ha tenido un toque eminentemente atlántico, a medio camino entre la morriña y la tristeza, pero de un tiempo a esta parte la ciudad y él se han reivindicado mutuamente de forma cada vez más asidua. El último capítulo tiene que ver con su condición de mito atemporal, de figura de barro para la eternidad en el Belén municipal. La conoció de manos de la alcaldesa, Inés Rey, a la que además confesó que uno de sus retratos de niñez había sido realizado por el padre de ella.

La figura en cuestión podría ser una de esas miniaturas coleccionables de mitos del rock que tantos euros cuestan en los circuitos especializados. A algunos, el Xoel navideño les recordará a Eric Clapton. A López le recuerda, por ejemplo, a su época de Deluxe, según dijo por verse menos en forma que su doble navideño.

Lo mejor estaba por venir. Xoel, previsor, llevó una pequeña guitarra acústica y se arrancó con ‘Por el viejo barrio’, un tema de 2012 con marcado acento coruñés. Posteriormente, en el Libro de Oro del Ayuntamiento, tiró de ‘Tierra’ para inmortalizar esta confesión: “Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. A Coruña siempre no meu corazón, nas miñas cancións, en todos os meus versos desde sempre e para sempre. Gracias”.