Una apertura de lo más 'Normal': esta es la fecha de inauguración de la nueva tienda en Marineda City

Tienda Normal en Marineda City Cedida

A punto de llegar al final del año, Marineda City da la bienvenida a una nueva tienda en las instalaciones de su centro comercial, El 4 de diciembre abrirá la tienda en A Coruña de la multinacional Normal.

Las tiendas Normal son una cadena minorista danesa de productos a precios económicos, como alimentos no perecederos, productos de cuidado personal, cosmética y del hogar. Se caracterizan por sus tiendas diseñadas como un laberinto para fomentar el descubrimiento de productos únicos y de marcas conocidas. La cadena tiene presencia en varios países, incluyendo España, y sus productos cambian constantemente

Así, Normal se suma desde este jueves a la oferta de establecimientos abiertos en Marineda City.