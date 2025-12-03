Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Una apertura de lo más 'Normal': esta es la fecha de inauguración de la nueva tienda en Marineda City

Josefa Prado
03/12/2025 17:42
Tienda Normal en Marineda City
Tienda Normal en Marineda City
Cedida
A punto de llegar al final del año, Marineda City da la bienvenida a una nueva tienda en las instalaciones de su centro comercial, El 4 de diciembre abrirá la tienda en A Coruña de la multinacional Normal.

Las tiendas Normal son una cadena minorista danesa de productos a precios económicos, como alimentos no perecederos, productos de cuidado personal, cosmética y del hogar. Se caracterizan por sus tiendas diseñadas como un laberinto para fomentar el descubrimiento de productos únicos y de marcas conocidas. La cadena tiene presencia en varios países, incluyendo España, y sus productos cambian constantemente

Así, Normal se suma desde este jueves a la oferta de establecimientos abiertos en Marineda City. 

