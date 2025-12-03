Santiago Posteguillo | “Europa es admirable en lo cultural pero no en el resto, como era Grecia para Roma”

Santiago Posteguillo, junto a la Torre de Hércules Germán Barreiros

Pocos lugares más apropiados para hablar de una novela sobre Julio César que a los pies del único faro romano del mundo que aún sigue funcionando. Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) estuvo ayer en A Coruña para presentar ‘Los tres mundos’, el tercero de los libros que dedica a esta figura histórica.

Tengo entendido que es su primera visita a A Coruña...

No, es la primera con esta promoción. Con otras novelas, iba a Santiago, Vigo, Pontevedra... Y Coruña y Lugo quedaban a un lado. Pero aquí ya había estado.

Así que ya conocía la Torre...

Sí, pero los grandes monumentos antiguos me gusta visitarlos en múltiples ocasiones.

¿Ha subido hasta arriba?

Sí, sí. Y he dado la vuelta a la muralla de Lugo.

Dice que A Coruña y Lugo se quedaban fuera de la promoción. Pocos sitios hay más romanos...

Estas cosas de las promociones. Supongo que lo de Santiago es habitual porque está la televisión autonómica y es un centro neurálgico... Pero es verdad que Coruña siempre quedaba fuera por H o por B, así que ya tocaba.

¿Y le están tratando bien?

Sí, muy bien. Incluso el tiempo nos da una especie de tregua.

La Torre es posterior, pero ¿hay un hueco en su novela para la visita de Julio César?

Sale en la anterior, ‘Maldita Roma’. Ahí explico cómo toma una flota que subirá desde Gades (Cádiz) y circunnavega el norte de Portugal y Galicia y, parece ser, llega a Brigantium, que se suele identificar con Betanzos. No sabemos si paró en las Cíes, si se detuvo exactamente aquí... Lo que sí que sabemos es que tuvo que adentrarse hacia la zona de Lugo, donde están las minas de estaño, y lo más probable es que lo hiciera desde alguna zona próxima a La Coruña.

¿Por qué nos resulta tan fascinante la antigua Roma?

Por un lado, es nuestro origen. Estamos haciendo esta entrevista en español pero, si la hiciéramos en galego, seguiríamos hablando idiomas derivados del latín. Nuestras leyes son una evolución del Derecho romano. Hacemos la siesta porque en la hora sexta los romanos descansaban. Ponemos en rojo los días festivos porque ellos ponían el día del mercado en rojo... Roma es el origen de Occidente, es lo que somos. Julio César, en cinco años, tenía controlados los territorios actuales de Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, gran parte de Suiza, todo el sur de Alemania, el sur del Rin y el sur de Britania; eso unido a una Hispania romanizada y a una Italia como poder central es Europa occidental.

¿Viviremos igual que ellos la decadencia del Imperio?

Las civilizaciones suelen aparecer, crecer, tener un momento de apogeo y decaer. Europa me recuerda a Grecia con respecto a Roma. Para los romanos, Grecia era admirable en lo cultural y despreciable en todos los demás aspectos: económico, político y militar y yo creo que a Europa le pasa eso desde la visión de Estados Unidos o de China. Somos muy interesantes en lo cultural y francamente prescindibles en lo económico político, social, militar. Y en eso tienen una parte de razón. Queremos vivir de rentas y de rentas no se puede vivir.

¿Hemos dejado a un lado esa cultura clásica en esta sociedad tan tecnologizada?

La ciencia y la tecnología son fundamentales y facilitan la vida si se emplean bien. Pero si olvidamos lo humanístico, la filosofía, el latín, el griego, la historia, la literatura, que son las asignaturas que nos hacen pensar y reflexionar, puede acabar el mundo teniendo a tecnólogos y científicos que no sepan lo que es ético o lo que es moral.

¿Por qué recomendaría a alguien que leyera su libro?

Porque se lo va a pasar muy bien; son novelas entretenidas, cinematográficas. Y luego dirá: “No solo me lo he pasado bien, sino que además tengo la sensación de que he aprendido historia”.