El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 3 de diciembre?

Belén Cebey
Belén Cebey
03/12/2025 07:00
Atracciones de Navidad en plena instalación en Méndez Núñez
Atracciones de Navidad en plena instalación en Méndez Núñez
Javier Alborés
La Navidad ha llegado a A Coruña. Ya están instaladas las luces navideñas en María Pita, la calle Real y algunos barrios coruñeses. La ciudad comienza a tomar aspecto navideño y ofrece varios planes para disfrutar este miércoles 03 de diciembre. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

Para quienes busquen un plan cultural, la ciudad propone una visita guiada a la Casa Museo María Pita, donde será posible conocer de cerca la historia de la heroína coruñesa y su papel en la defensa de la ciudad frente a la Armada inglesa en 1589. La actividad, enmarcada en la programación navideña, comenzará a las 19.00 horas y se presenta como un recorrido ideal para quienes deseen unir tradición, historia y patrimonio.

Los más pequeños contarán con un rincón de diversión protagonizado por camas elásticas, coches de choque y el tren de Papá Noel, en los jardines de Méndez Núñez

Atracciones navideñas en Méndez Núñez

Camas elásticas, coches de choque o globos giratorios o tirantes: las atracciones de Navidad de A Coruña ya toman forma en Méndez Núñez

Más información

El Mercado de Navidad, estará abierto de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas. Una treintena de puestos de artesanía, moda y decoración, así como una decena de establecimientos hosteleros ofrecerán propuestas gastronómicas y culturales. 

María Pita iluminada por las luces de Navidad

Navidad en A Coruña: Visitas guiadas, La Casa de los Juguetes y fiestas infantiles

Más información

Además, en el área metropolitana ya está en marcha la pista de hielo de Oleiros, situada en el Polideportivo de la avenida de la II República de Perillo. Durante el período escolar, abre de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30, y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00 horas, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes quieran disfrutar del deporte y la diversión invernal.

