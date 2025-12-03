Óscar Puente asegura que el Gobierno avanza en el estudio para realizar "posibles mejoras" en el tren A Coruña-Ferrol

Estación de tren de Betanzos-Infesta Javier Alborés

La línea de tren entre A Coruña y Ferrol, que espera desde hace años por una modernización de la infraestructura, ha sido protagonista en el Senado. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que se está redactando "un estudio de posibles mejoras" y en el que se evalúan "futuras actuaciones orientadas la configuración funcional de la línea".

El ministro indicó que el servicio de Media Distancia entre ambas ciudades se ha incrementado respecto al año 2019 y que "hay más opciones de viaje Ferrol-Madrid", aunque "no sean directas como existían antes" pese a haber mejorado "el tiempo de viaje" entre ambas ciudades, así como "las opciones de viaje, las prestaciones y los precios".

Así lo explicó Puente el pasado martes tras ser interpelado en la Cámara Alta por el senador del PP y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien le ha transmitido la necesitad "de vital importancia" para Ferrol y para el norte de Galicia de tener "un tren del siglo XXI".

El pasado mes de julio, tal y como adelantó este diario, trascendieron los los criterios que aplica el Gobierno central para definir el proyecto para renovar esta infraestructura.

El Ejecutivo, a través de una respuesta ofrecida al PP en el Senado, avanzó que el corredor mantendrá “su carácter de proximidad” (cuenta con 13 estaciones y apeaderos en la actualidad), maximizará su “utilidad” y atenderá “a los núcleos intermedios”. Además, detalló que, cuando este análisis esté completado, “se presentará para decidir los próximos pasos” que se darán para abordar esta actuación.

Baipás de Betanzos

Entre las solicitudes que llevó el alcalde de Ferrol al Senado estaba la de conocer más detalles sobre la obra del baipás ferroviario de Betanzos, una actuación con la que se busca reducir los tiempos de viaje entre A Coruña y la urbe ferrolana.

Esta iniciativa, a juicio de Puente, podría "mejorar los tiempos" en la línea entre A Coruña y Ferrol, cuyos tiempos entre ambas localidades según Rey Varela hoy rondan en tren "una hora y cuarto" y en autobús o coche "cuarenta minutos".

"El baipás lo sometimos a información pública en noviembre del año pasado y estamos trabajando en el análisis de las alegaciones y los trámites previos a su aprobación", ha puntualizado Puente.

Cercanías

Durante su intervención, el ministro Puente también abordó el servicio de Cercanías en Galicia. Indicó que las fases 1 y 2 del estudio sobre los nuevos servicios ferroviarios en Galicia, ha permitido "identificar los corredores potenciales y definir distintos escenarios de operación" y que la fase 3, en la que se "concreta ya la propuesta de explotación y el análisis socioeconómico", se cerrará "a lo largo del mes de diciembre".

"Pronto vamos a disponer de una primera imagen sólida y completa de cómo deben ser los nuevos servicios ferroviarios que Galicia merece. Estamos trabajando para dotar a Galicia de un ferrocarril del siglo XXI, apoyándonos en tecnologías que nos permiten comprender con rigor cómo se mueven los gallegos hoy y cómo se moverán mañana", ha garantizado el ministro.