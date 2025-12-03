“Non somos unha minoría, somos 500 representando a 50.000 galegos”

Los participantes recorrieron las calles del centro JAVIER ALBORÉS

Aventurarse a participar en un evento festivo con la que está cayendo y ‘venteando’ estos días en la ciudad tiene su mérito. Pero es lo que toca todos los 3 de diciembre desde hace diez años, aunque caigan chuzos de punta, porque la causa lo merece. Se trata de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad bajo el lema ‘Baixo o Mesmo Paraugas’.

Alrededor de un centenar de entidades sociales se dieron cita ayer en la explanada de O Parrote convocadas por Aspace Coruña. Alrededor de las once y media de la mañana se habían congregado alrededor de medio centenar de personas que representaban a entidades, familias e instituciones con el principal objetivo de defender la inclusión y los derechos de todas las personas.

“Non somos unha minoría. Os cincocentos que hoxe estamos aquí representamos a 50.000 galegos”, dijo Patricia Pérez, integrante de la organización, al tiempo que mostraba su satisfacción por la respuesta dada tanto por los vecinos de la ciudad como de otros lugares de la comunidad autónoma.

Intervención de la alcaldesa

Tampoco la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la responsable de la Concejalía de Bienestar Social, Nereida Canosa, o el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, entre otros, quisieron perderse una cita en la que una marea humana desafió a la lluvia y al viento recorriendo diversas calles del centro urbano.

La mandataria local destacó la labor desarrollada a lo largo del tiempo por Aspace mientras aseguraba que iniciativas como la de ayer propiciaban la igualdad de las personas en ámbitos como el laboral, el social y el judicial.

“El trabajo de las entidades, de los voluntarios y de las familias son el motor que permite continuar avanzando para alcanzar conquistas que años atrás parecían inalcanzables o que ni siquiera estaban sobre la mesa de las administraciones”, dijo la regidora, que estuvo acompañada por el gerente de Aspace Coruña, Ricardo Iglesias.

Los organizadores recordaron que ‘Baixo o Mesmo Paraugas’ cuenta con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña desde el año 2016, cuando se puso en marcha, y año tras año ha incrementado su apoyo económico.

“Con el tiempo se ha ido convirtiendo en un símbolo de unidad y defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, apostillaron.