Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

“Non somos unha minoría, somos 500 representando a 50.000 galegos”

Una marea humana desafía a la lluvia ‘Baixo o Mesmo Paraugas’ en defensa de la inclusión

Fran Moar
Fran Moar
03/12/2025 21:18
Los participantes recorrieron las calles del centro
Los participantes recorrieron las calles del centro
JAVIER ALBORÉS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Aventurarse a participar en un evento festivo con la que está cayendo y ‘venteando’ estos días en la ciudad tiene su mérito. Pero es lo que toca todos los 3 de diciembre desde hace diez años, aunque caigan chuzos de punta, porque la causa lo merece. Se trata de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad bajo el lema ‘Baixo o Mesmo Paraugas’.

Alrededor de un centenar de entidades sociales se dieron cita ayer en la explanada de O Parrote convocadas por Aspace Coruña. Alrededor de las once y media de la mañana se habían congregado alrededor de medio centenar de personas que representaban a entidades, familias e instituciones con el principal objetivo de defender la inclusión y los derechos de todas las personas.

“Non somos unha minoría. Os cincocentos que hoxe estamos aquí representamos a 50.000 galegos”, dijo Patricia Pérez, integrante de la organización, al tiempo que mostraba su satisfacción por la respuesta dada tanto por los vecinos de la ciudad como de otros lugares de la comunidad autónoma.

Intervención de la alcaldesa

Tampoco la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la responsable de la Concejalía de Bienestar Social, Nereida Canosa, o el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, entre otros, quisieron perderse una cita en la que una marea humana desafió a la lluvia y al viento recorriendo diversas calles del centro urbano.

La mandataria local destacó la labor desarrollada a lo largo del tiempo por Aspace mientras aseguraba que iniciativas como la de ayer propiciaban la igualdad de las personas en ámbitos como el laboral, el social y el judicial.

“El trabajo de las entidades, de los voluntarios y de las familias son el motor que permite continuar avanzando para alcanzar conquistas que años atrás parecían inalcanzables o que ni siquiera estaban sobre la mesa de las administraciones”, dijo la regidora, que estuvo acompañada por el gerente de Aspace Coruña, Ricardo Iglesias.

Los organizadores recordaron que ‘Baixo o Mesmo Paraugas’ cuenta con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña desde el año 2016, cuando se puso en marcha, y año tras año ha incrementado su apoyo económico.

“Con el tiempo se ha ido convirtiendo en un símbolo de unidad y defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, apostillaron.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Dos mujeres en la manifestación del pasado 25-N en Valencia

Una de cada tres mujeres sufrió violencia por parte de la pareja en España
EFE
O presidente galego, Alfonso Rueda, durante a súa intervención de este mércores na Cámara autonómica

A Xunta prevé aprobar para 2026 a nova lei de administración local
EFE
Bad Bunny, durante su concierto en la República Dominicana el pasado 22 de noviembre

Bad Bunny se corona como el artista más escuchado en Spotify en 2025
EFE
Lorna estará en el Playa Club

El Playa Club de A Coruña vuelve a 2003
Guillermo Parga