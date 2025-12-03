Misterio resuelto: Bico de Xeado desvela cómo será el envase de Sargadelos

Fabricación de los envases Instagram @bicodexeado

Empieza la cuenta atrás. Este viernes, día 5 de noviembre, se podrá reservar la edición de Navidad que saca Bico X Sargadelos y ya han desvelado cómo será: rojo y azul.

Unas piezas muy limitadas que harán las delicias de todos los seguidores de ambas marcas. Sin cambiar el diseño, pero si los colores, ambas marcas gallegas vuelven a darse la mano en unas fechas muy especiales.

Además, explican que el día que cada persona vaya a recoger su tarrina ‘premium’ podrá elegir en ese momento el sabor con el que quiere rellenarla.

“No te quedes sin el tuyo… por experiencia te lo decimos: ¡Vuelan!”, recalcan en la publicación, animando a que todos los que quieran conseguir estas piezas exclusivas no se lo piensen mucho y acudan el viernes a su tienda más cercana.