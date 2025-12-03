Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Misterio resuelto: Bico de Xeado desvela cómo será el envase de Sargadelos

Andrea Gestal
Andrea Gestal
03/12/2025 16:12
Fabricación de los envases
Fabricación de los envases
Instagram @bicodexeado
Empieza la cuenta atrás. Este viernes, día 5 de noviembre, se podrá reservar la edición de Navidad que saca Bico X Sargadelos y ya han desvelado cómo será: rojo y azul.

Unas piezas muy limitadas que harán las delicias de todos los seguidores de ambas marcas. Sin cambiar el diseño, pero si los colores, ambas marcas gallegas vuelven a darse la mano en unas fechas muy especiales. 

Diseño de Sargadelos
Diseño de Sargadelos
Instagram

Además, explican que el día que cada persona vaya a recoger su tarrina ‘premium’ podrá elegir en ese momento el sabor con el que quiere rellenarla. 

“No te quedes sin el tuyo… por experiencia te lo decimos: ¡Vuelan!”, recalcan en la publicación, animando a que todos los que quieran conseguir estas piezas exclusivas no se lo piensen mucho y acudan el viernes a su tienda más cercana.

