La cadena de supermercados ecológicos Veritas abrirá su primer punto de venta en A Coruña, en el centro comercial Marineda City, este jueves 4 de diciembre. Con esta apertura, la compañía llega por primera vez a Galicia, después de 23 años de trayectoria en España.

Para Veritas, la presencia en Galicia supone un paso adelante en el plan de expansión de la compañía, que con esta nueva apertura sumará nueve nuevas tiendas en este 2025. Y es que la provincia de Coruña ocupa un lugar estratégico en los planes de futuro de Veritas, que prevé ampliar su parque comercial en el territorio con dos nuevos puntos de venta durante 2026. Con esta inauguración, la comunidad gallega se suma a los territorios donde Veritas ya está implantada actualmente: Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Andorra.

Veritas cree en un modelo ecológico, en el que todos los productos agrícolas están cultivados sin abono ni pesticidas de síntesis química. De hecho, toda la oferta de alimentos en Veritas cuenta con certificación ecológica, es sostenible y socialmente justa. Destacan especialmente las más de 550 referencias de marca propia, una combinación que apuesta por el sabor, la calidad y un precio muy competitivo. La compañía llega a Galicia con una apuesta por el producto de proximidad, con proveedores locales de Sanxenxo, Cambados y Oza-Cesuras.

En cada punto de venta, Veritas promueve las contrataciones de personal a nivel local, y en A Coruña se generarán ocho puestos de trabajo, que mayoritariamente ocupan personas de municipios próximos.

La nueva tienda, ubicada en la planta 0 del centro comercial de Marineda City, tiene una superficie de más de 250 metros cuadrados y cuenta con parking gratuito dentro del propio centro comercial.

Como servicio complementario al supermercado, además de la panadería de libre servicio, también contará con servicio de compra online, Click & Collect y envío a domicilio.

El horario de atención al público será de 10.00 a 22.00 horas, de lunes a sábado.

Tras la reciente inauguración en Calafell (Tarragona) y ahora esta de A Coruña, la red comercial de Veritas llega a los 93 puntos de venta, además de la tienda online. Anselmo Méndez, director general de Veritas, se muestra ilusionado con este crecimiento y, en especial, por el valor diferencial que la compañía ofrece al mercado: “La clave de nuestro éxito reside en la relación de confianza de la marca Veritas con el cliente. Nos distinguimos del resto del mercado porque nuestra propuesta de producto es consistente, es 100% certificada ecológica y con unos valores y criterios estrictos que aportan la tranquilidad al cliente de no tener que mirar etiquetas en nuestras tiendas”.