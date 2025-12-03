Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Marineda City inaugura la tienda de supermercados ecológicos Veritas

La cadena contará con proveedores locales de Oza-Cesuras, Sanxenxo y Cambados

Redacción
03/12/2025 15:09
Supermercado Veritas en Marineda City
Supermercado Veritas en Marineda City
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La cadena de supermercados ecológicos Veritas abrirá su primer punto de venta en A Coruña, en el centro comercial Marineda City, este jueves 4 de diciembre. Con esta apertura, la compañía llega por primera vez a Galicia, después de 23 años de trayectoria en España.

Para Veritas, la presencia en Galicia supone un paso adelante en el plan de expansión de la compañía, que con esta nueva apertura sumará nueve nuevas tiendas en este 2025. Y es que la provincia de Coruña ocupa un lugar estratégico en los planes de futuro de Veritas, que prevé ampliar su parque comercial en el territorio con dos nuevos puntos de venta durante 2026. Con esta inauguración, la comunidad gallega se suma a los territorios donde Veritas ya está implantada actualmente: Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Andorra.

Veritas cree en un modelo ecológico, en el que todos los productos agrícolas están cultivados sin abono ni pesticidas de síntesis química. De hecho, toda la oferta de alimentos en Veritas cuenta con certificación ecológica, es sostenible y socialmente justa. Destacan especialmente las más de 550 referencias de marca propia, una combinación que apuesta por el sabor, la calidad y un precio muy competitivo. La compañía llega a Galicia con una apuesta por el producto de proximidad, con proveedores locales de Sanxenxo, Cambados y Oza-Cesuras.

Galería

Así es la nueva zona de Marineda City

Este jueves por la tarde se ha inaugurado la nueva reforma en el centro comercial coruñésVer más imágenes

En cada punto de venta, Veritas promueve las contrataciones de personal a nivel local, y en A Coruña se generarán ocho puestos de trabajo, que mayoritariamente ocupan personas de municipios próximos. 

La nueva tienda, ubicada en la planta 0 del centro comercial de Marineda City, tiene una superficie de más de 250 metros cuadrados y cuenta con parking gratuito dentro del propio centro comercial.

Como servicio complementario al supermercado, además de la panadería de libre servicio, también contará con servicio de compra online, Click & Collect y envío a domicilio. 

El horario de atención al público será de 10.00 a 22.00 horas, de lunes a sábado.

Foto de familia, ayer, en la inauguración del nuevo espacio de Marineda City | Quintana

La gran sala de estar y las 30 nuevas ‘habitaciones’ de Marineda City en A Coruña

Más información

Tras la reciente inauguración en Calafell (Tarragona) y ahora esta de A Coruña, la red comercial de Veritas llega a los 93 puntos de venta, además de la tienda online. Anselmo Méndez, director general de Veritas, se muestra ilusionado con este crecimiento y, en especial, por el valor diferencial que la compañía ofrece al mercado: “La clave de nuestro éxito reside en la relación de confianza de la marca Veritas con el cliente. Nos distinguimos del resto del mercado porque nuestra propuesta de producto es consistente, es 100% certificada ecológica y con unos valores y criterios estrictos que aportan la tranquilidad al cliente de no tener que mirar etiquetas en nuestras tiendas”.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Fabricación de los envases

Misterio resuelto: Bico de Xeado desvela cómo será el envase de Sargadelos
Andrea Gestal
Reyes Magos en Bergondo

Concurso de postales, concierto y fiesta pre Fin de Año: la agenda navideña en Bergondo
Redacción
Martínez Allegue (segunda derecha) visitó el municipio de Arteixo | CEDIDA

La Xunta licita por 865.000 euros la nueva senda entre Arteixo y Lañas
Redacción
Representantes políticos y vecinos celebraron la reapertura del Quiosco Down Experience @ Patricia G. Fraga (13)

El Ayuntamiento de A Coruña prepara la nueva concesión para el quiosco de la plaza de Ourense
Lara Fernández