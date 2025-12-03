Los ladrones de cobre sagrado vuelven a A Coruña: de una iglesia a un convento

Robo de tuberías de cobre en el convento de Las Bárbaras Quintana

En lo que va de año la iglesia de Santiago de A Coruña ha sufrido hasta tres veces el robo tuberías de cobre, la última vez el pasado mes de octubre. Este mes de diciembre han vuelto a actuar los ladrones de bajantes, esta vez, en el convento de las clarisas, en la plaza de las Bárbaras.

Una vez más, el elemento afectado ha sido una de las bajantes del convento, fabricadas en cobre, tubos que están pegados al lateral del convento de Santa Clara.

Se trata del mismo modus operandi que siguieron los ladrones que se llevaron hasta tres veces en lo que va de año las bajantes de la iglesia de Santiago. La última vez que se produjo un robo de este tipo fue el pasado mes de octubre, un mes después de que Ricardo Vázquez se estrenase en su cargo como párroco de Santiago.

Roban las bajantes de la iglesia de Santiago por tercera vez en el último año Más información

"Es la tercera vez que nos roban en menos de un año. Es de cobre, que es un material valioso", señalaba el cura a El Ideal Gallego.

Robo de tuberías de cobre en el convento de Las Bárbaras Quintana

La comunidad religiosa tuvo que encargarse cada vez de sustituir la bajante de cobre robada, pero ante la continua amenaza incluso se plantearon colocar una cámara en el exterior. Y es que este tipo de edificios históricos ni si quiera pueden pensar en cambiar el material de las bajantes para que no sean tan atractivas para los ladrones, ya que al ser inmuebles protegidos por patrimonio deben conservar las bajantes de cobre.