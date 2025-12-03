Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los ladrones de cobre sagrado vuelven a A Coruña: de una iglesia a un convento

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/12/2025 19:29
Robo de tuberías de cobre en el convento de Las Bárbaras
Robo de tuberías de cobre en el convento de Las Bárbaras
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

En lo que va de año la iglesia de Santiago de A Coruña ha sufrido hasta tres veces el robo tuberías de cobre, la última vez el pasado mes de octubre. Este mes de diciembre han vuelto a actuar los ladrones de bajantes, esta vez, en el convento de las clarisas, en la plaza de las Bárbaras

Una vez más, el elemento afectado ha sido una de las bajantes del convento, fabricadas en cobre, tubos que están pegados al lateral del convento de Santa Clara. 

Se trata del mismo modus operandi que siguieron los ladrones que se llevaron hasta tres veces en lo que va de año las bajantes de la iglesia de Santiago. La última vez que se produjo un robo de este tipo fue el pasado mes de octubre, un mes después de que Ricardo Vázquez se estrenase en su cargo como párroco de Santiago. 

La bajante robada de la iglesia, en el lateral que da a la calle Santiago

Roban las bajantes de la iglesia de Santiago por tercera vez en el último año

Más información

"Es la tercera vez que nos roban en menos de un año. Es de cobre, que es un material valioso", señalaba el cura a El Ideal Gallego. 

Robo de tuberías de cobre en el convento de Las Bárbaras
Robo de tuberías de cobre en el convento de Las Bárbaras
Quintana

La comunidad religiosa tuvo que encargarse cada vez de sustituir la bajante de cobre robada, pero ante la continua amenaza incluso se plantearon colocar una cámara en el exterior. Y es que este tipo de edificios históricos ni si quiera pueden pensar en cambiar el material de las bajantes para que no sean tan atractivas para los ladrones, ya que al ser inmuebles protegidos por patrimonio deben conservar las bajantes de cobre.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

David Lamas y Jose Faiado, ayer durante las pruebas previas a la apertura

El mejor regalo de Navidad para A Coruña: la vuelta de una de sus tascas de siempre
Guillermo Parga
Daniel Tugues, Director País de Veolia en España.

Veolia potencia su impacto en España al unificar su organización y marca para afrontar los crecientes desafíos medioambientales
Redacción
Xoel ópez, durante el evento

Xoel López, genio y figura de la Navidad coruñesa
Guillermo Parga
Tienda Normal en Marineda City

Una apertura de lo más 'Normal': esta es la fecha de inauguración de la nueva tienda en Marineda City
Josefa Prado