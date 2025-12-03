La laureada pescadería de A Coruña que surte a las Estrellas Michelin

Equipo de Pescados Rabina Quintana

La cuarta generación de una pescadería del mercado municipal de la plaza de Lugo acaba de ser incluida en un prestigioso ranking de mejores pescaderías de España. Se trata de Pescados Rabina, en el puesto 67 de la plaza de abastos, donde los pescados y mariscos que llenan su mostrador procede de capturas llevadas a cabo con técnicas artesanales desde 1895.

Marcos Rabina, la cara visible que lidera esta etapa de la pescadería, atiende esta semana a sus clientes del mercado tras haber sido mencionado en la lista de la revista ‘GastroSpain’, que reconoce a los grandes referentes del país en frescura, calidad y respeto por el producto, como una de las mejores pescaderías de España en 2025.

“Nos habían mencionado en algunas guías hace tiempo y lo recibimos ahora con mucha alegría, ya que no es solo un reconocimiento a los que estamos ahora, sino a los que estuvieron”, señala Rabina. A la hora de explicar qué les diferencia de otras pescaderías, lo tiene claro: la historia. “Además de la trayectoria, tratamos de hacerlo lo mejor posible, estamos en las principales lonjas de Galicia, sobre todo en Ribeira, y apostamos por la pesca artesanal, el trato personal con el cliente y además tenemos suerte de tener buenos clientes que nos apoyan mucho, tanto aquí en A Coruña como fuera”.

Pescados Rabina es proveedor de producto para algunos de los restaurantes más conocidos de la ciudad, como el Terreo o el Culuca. Pero también para Estrellas Michelin, como los de Quique Dacosta, el Restaurante Ambivium, en Peñafiel, y otros tantos en Valencia. A la hora de ofrecer los pescados y mariscos al cliente que acude al mercado, Marcos Rabina comenta que también les da la posibilidad de llevarse a casa el producto ya cocido. “Es otra de las opciones que damos, que lo lleven ya listo para tomar en casa”, señala. El encargado de cocer el marisco es Josecho, que se encuentra en el equipo con Marcos, Brahim y Álex.

Coincidiendo con la mención en la prestigiosa revista, la pescadería ya está inmersa en la temporada navideña. Sin ir más lejos, ayer en el puesto ya había santiaguiños a la venta, uno de los productos más codiciados de cada Navidad, a un precio de 280 euros el kilo. “Es una campaña fuerte y estamos preparados para satisfacer a los clientes”, añade.

Una firma respetada

La publicación especializada ‘GastroSpain’ dedica el reportaje a aquellos nombres “con historia que permanecen vivos gracias a generaciones que han aprendido a leer la marea”, destacando proyectos familiares que llevan décadas dignificando el oficio y conectando el océano directamente con la mesa.

Fundada en 1895, Pescados Rabina es una de las firmas más respetadas del sector. Lo que comenzó como la iniciativa de Josefa Carro para sacar adelante a su familia ha evolucionado en un negocio que abastece a las cocinas más exigentes del país. Al frente está ya la cuarta generación.

‘GastroSpain’ subraya su vínculo directo con marineros, mariscadores y pequeñas embarcaciones que emplean métodos artesanales y sostenibles, y su capacidad para ofrecer marisco y pescado de primera calidad. La revista destaca también su apuesta por la modernización sin perder esencia: reparto en 24 horas a toda España y un sistema de lista de difusión por WhatsApp donde los clientes reciben a diario la oferta disponible.