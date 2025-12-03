Mi cuenta

A Coruña

La hoja de ruta de Inditex: mejorar la logística y seguir con su propuesta de moda

El grupo textil informa de que ya ha estrenado las nuevas oficinas de Zara en Arteixo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
03/12/2025 10:22
Nuevo edificio que alberga las oficinas de Zara
Nuevo edificio que alberga las oficinas de Zara
German Barreiros
Inditex ha informado este miércoles de los resultados que ha obtenido en los primeros nueve meses de este 2025, en los que ha logrado un aumento de la  facturación de un 2,7%, hasta 28.171 millones de euros. 

También ha detallado sus prioridades actuales: “La mejora de nuestra propuesta de moda, la atención al cliente, nuestro enfoque en la sostenibilidad y la continua evolución de nuestros equipos de alto rendimiento”.

Tienda de Zara ubicada en la calle Compostela de A Coruña

Inditex se dispara más de un 7% tras presentar resultados con un tercer trimestre histórico

Más información

Con estos principios trabaja para acabar este año en tono positivo. Además, la empresa ha aludido a las que considera sus fortalezas. En concreto, ha hecho referencia a la "amplia diversificación por canal, geografía y concepto", que, a su juicio, refuerza "el potencial de crecimiento a largo plazo". 

"Nuestro modelo de negocio, caracterizado por la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el suministro en proximidad durante la temporada, nos permite reaccionar a las tendencias de moda, reforzando así nuestra posición única en el mercado", argumenta la compañía fundada por Amancio Ortega.

Inversiones

La empresa textil destaca que ejecuta en la actualidad inversiones para incrementar la capacidad operativa. Estima una inversión ordinaria de alrededor de 1.800 millones de euros

“Nuestro plan de expansión logística para el 2024 y el 2025 sigue según lo previsto. Este programa de inversión extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destina 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025”, afirma.

Inditex acelera su crecimiento y gana un 3,9% más hasta alcanzar los 4.622 millones de euros en los primeros nueve meses del año

Más información

El objetivo de esta hoja de ruta es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global. El centro de distribución de Zaragoza II ya está operativo

Por otro lado, el pasado mes de octubre inauguró el nuevo edificio de Zara en el polígono de Sabón, en Arteixo. Este edificio, de más de 200.000 metros cuadrados, alberga los equipos de producto de Zara Mujer y Zara Niño, y tiene la sostenibilidad y la tecnología como elementos clave.

