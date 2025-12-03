Inditex ficha al exprimer ministro italiano Enrico Letta para presidir el Consejo Asesor Internacional

Enrico Letta Comisión Europea

Inditex ha incorporado al exprimer ministro italiano Enrico Letta a su organigrama como presidente del Consejo Asesor Internacional, cuya creación se anunció en la Junta General de Accionistas del pasado julio.

Este consejo, cuya composición hasta ahora no había sido revelada, celebró su primera reunión el pasado 27 de noviembre. Tiene como objetivo asesorar al Consejo de Administración en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales.

Además de Letta como presidente, el consejo lo completan Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo, ha informado Inditex.