Inditex acelera su crecimiento y gana un 3,9% más hasta alcanzar los 4.622 millones de euros en los primeros nueve meses del año

Junta de accionistas de Inditex celebrada el pasado verano Pedro Puig

Inditex cerró los nueve primeros meses de 2025 con un nuevo avance en sus resultados, impulsado por la buena acogida de sus colecciones y el buen desempeño de su negocio tanto en tienda física como online.

La facturación aumentó un 2,7%, hasta 28.171 millones de euros, y el beneficio neto creió un 3,9%, hasta los 4.622 millones de euros, según informó en la mañana de este martes el grupo textil dueño de Zara.

El tercer trimestre supuso una mejora en el ritmo de crecimiento: las ventas aumentaron un 4,9% (8,4% a tipo de cambio constante, sin tener en cuenta los tipos de cambio de divisas) hasta los 9.814 millones, mientras que el beneficio neto trimestral creció un 9%, hasta 1.831 millones.

La empresa atribuye este buen desempeño a la "creatividad" de los "equipos", el "modelo de negocio totalmente integrado" y "diversificación".

Inditex abrió tiendas en 39 mercados y, al cierre del ejercicio fiscal de los primeros nueve meses del año, operaba 5.527 tiendas.

Futuro

“Nuestro modelo de negocio, caracterizado por la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el suministro en proximidad durante la temporada, nos permite reaccionar a las tendencias de moda, reforzando así nuestra posición única en el mercado. Invirtiendo continuamente en tiendas, el canal online global y las plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, seguiremos generando crecimiento a largo plazo”, afirma la empresa.

En cuanto a perspectivas para el último trimestre del año, la empresa señala que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido “bien recibidas” por los consumidores. “Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 han crecido un 10.6% con respecto al mismo periodo de 2024 (+9% entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre de 2025)”, informa la compañía.