Inundación en la calle Vizcaya, hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

A Coruña amanecía hace 25 años con el balance de los daños ocasionados por la intensa lluvia. Por ejemplo, en Os Mallos, donde las aguas fecales inundaron un bajo comercial de la calle Vizcaya debido a los problemas en la red de alcantarillado. Hace 50 años era noticia el escultor Víctor Corral, que inauguraba exposición en la Asociación de Artistas. Era el día después de la celebración de una Comisión Municipal Permanente en la que, entre otros asuntos, se acordó el personamiento del Ayuntamiento en el recurso contra el desalojo de un kiosko en La Palloza. Hace 75 años la Audiencia Provincial acogía una vista por asesinato y hace cien, tal día como hoy de 1925, El Ideal Gallego informaba sobre un atraco cometido en Os Castros.

Domingo, 3 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Las aguas fecales anegan un comercio en Os Mallos

Una vez más los propietarios de Exclusivas Rer, en la calle Vizcaya, se encontraron ayer, 2 de diciembre de 2000, con el local inundado tras la fuerte lluvia caída durante la noche. En esta ocasión las aguas fecales, que suben por los sumideros y arquetas del comercio, les llegaron hasta la rodilla y tuvieron que pasarse el día limpiando y arreglando los destrozos. Achacan el problema a la red de alcantarillado de esta calle de Os Mallos, que no tiene caudal suficiente para todos los edificios.

María José Míguez, una de las propietarias de esta empresa de materiales plásticos, afirma que se les inunda cada vez que llueve y reclama medidas urgentes para solucionar el problema. “Los técnicos de Emalcsa han reconocido que habría que cambiar el sistema de alcantarillado”, asegura. Un notario de guardia acudió al establecimiento, que presentará la correspondiente denuncia tras la inundación del local comercial.

Miércoles, 3 de diciembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Víctor Corral expone en la Asociación de Artistas

Víctor Corral, de rostro preocupado y apariencia bohemia, es uno de los mejores escultores de la joven hornada que Galicia ha dado. Desde hoy, 3 de diciembre de 1975, expone en la Asociación de Artistas de La Coruña y su muestra permanecerá abierta hasta el 12 de este mes. Este artista de la piedra y de la madera nació y vive en Bahamonde.

Por otra parte, celebró ayer sesión ordinaria la Comisión Municipal Permanente, adoptándose varios acuerdos. Entre otros, conocer el escrito por el que el presidente del Gobierno agradece el testimonio de sentido pésame de la Corporación Municipal con motivo de la muerte de Franco. En la sesión la Permanente también acordó resolver, a la vista del informe emitido por el señor letrado asesor consistorial y sin perjuicio de la ratificación plenaria, el personamiento en el recurso interpuesto contra el desalojo de un kiosco en la plaza de La Palloza.

Domingo, 3 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Vista de una causa por asesinato en La Coruña

En la Audiencia provincial se celebró ayer, 2 de diciembre de 1950, la vista de una causa por asesinato, contra el procesado José Riobóo Pouso, acusado de haber dado muerte a Dolores Martínez N., hecho ocurrido el día 23 de febrero de 1945. El móvil del crimen fue apoderarse de cierta cantidad de dinero que llevaba la víctima, hecho ocurrido en un monte. El asesino disparó contra Dolores por la espalda, golpeándola después con la misma pistola.

El Ministerio fiscal, en sus conclusiones provisionales, pidió que se le impusiera la pena de muerte. La defensa, a cargo del letrado señor Uribe Corrales, alegó que se trataba de un individuo de taras epilépticas. Después de practicada la prueba pericial, el fiscal modificó sus conclusiones, desistiendo de la petición de pena de muerte y estimando que la responsabilidad del inculpado quedaba atenuada o disminuida.

Jueves, 3 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Atraco con un cuchillo y unas tijeras en los Castros

Francisco Varela Dopico, de 29 años, marinero, domiciliado en los Castros, denunció en la Comisaría de Policía que el pasado 29 de noviembre de 1925, por la noche, al salir del establecimiento de bebidas que en la citada barriada posee una tal Amalia, se le acercaron Brígida Rodríguez y la hija de ésta, Francisca Braña, empuñando un cuchillo y unas tijeras, respectivamente, y amenazándole con ambas armas le quitaron del bolsillo de la chaqueta una libreta de inscripción en la Marina, en la que guardaba, además, otros documentos y un billete de 100 pesetas del Banco de España. Parece ser que el hecho fue presenciado por varios testigos. Se pasó el parte al Juzgado de instrucción del distrito del Instituto.

Por otra parte, en clave cultural, la presentación de Cándida Suárez fue ayer en el Teatro Rosalía de Castro un éxito definitivo.