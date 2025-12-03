El riesgo de pobreza en A Coruña es ya mayor que en lo peor de la crisis económica

Usuarios de Padre Rubinos esperan en la valla a que abran sus puertas Patricia G. Fraga

Aunque los datos apunten a una economía boyante, lo cierto es que esta abundancia no se refleja en la sociedad, que vive cada vez con más estrecheces. Según los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), la tasa de riesgo de pobreza no ha dejado de crecer en los últimos años, y ya se sitúa en niveles superiores a los de lo peor de la crisis económica. En parte, se debe a la inflación que afecta en gran parte a la población que vive en una situación más precaria, como los inmigrantes.

De esta manera, si en 2013, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria se había dejado sentir con toda su fuerza, la tasa de riesgo de pobreza era de 16,01, en 2023 era de 16,81, siempre hablando de A Coruña. Los datos correspondientes a 2024 se harán públicos antes de que acabe el año y todos los servicios consultados (Cocina Económica, Cruz Roja, Padre Rubinos) coinciden en que los datos del año pasado continuarán con esta tendencia ascendente.

La inflación ha encarecido la cesta de la compra e incluso los que tienen empleo necesitan subsidios

Hay que aclarar que la tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de personas con un ingreso inferior al límite de riesgo de pobreza, que se establece en el 60% del ingreso medio en Galicia. El indicador Arope, que es el más utilizado por los expertos, sitúa al 18,8% de la población gallega en riesgo de pobreza o exclusión social el año pasado, de manera que puede decirse que la situación es menos grave en A Coruña. Pero si se examina el indicador Arope en lo que se refiere a A Coruña y su área, el informe de EAPN Galicia apunta a que esta ha ido incrementándose de 18,33 en 2022 a 20,46 en 2023. Este año se espera una nueva subida.

Cobertura económica

Desde la Cocina Económica, Pablo Sánchez, trabajador social, señala que el problema ha ido cada vez a mayores desde la pandemia, aunque reconoce que por primera vez ha percibido un descenso en el último trimestre, desde septiembre, tanto en la llegada de usuarios nuevos, como en aquellos que ya utilizaban sus servicios. “Se trata de un ligero descenso”, dice, aunque al mismo tiempo lo calificaba de “muy notable”, porque es el primero en mucho tiempo. Sánchez, sin embargo, no lo achaca a una mejora de la situación, sino a que “hoy en día hay mucha cobertura a nivel de prestaciones económicas, sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”.

Es decir, que mucha gente consigue cubrir sus necesidades básicas con esta inyección económica de poco más de 600 euros, cuya demanda se va incrementando a medida que deja de hacerlo otras como la Risga, congelada en 469 euros al mes.

Evidentemente, estas ayudas públicas son insuficientes para cubrir el actual coste de la vida, como reconoce el propio Sánchez. “Hay gente que está trabajando a tiempo parcial, o eventualmente, o compatibilizando con prestaciones. Eso le da capacidad de maniobra para cubrir necesidades básicas”. El mercado laboral tiene capacidad para absorber perfiles clásicos, de mano de obra escasamente cualificada. Sin embargo, los sueldos que cobran son muy bajos.

En estas condiciones en las que la cesta de la compra está disparada, a veces los más afectados tienen que escoger entre comer o dormir bajo techo. El presidente de Padre Rubinos, Eduardo Aceña, asegura que la demanda de ayuda para cubrir las necesidades básicas ha crecido hasta 150 desayunos, cuando antes no llegaban a cien. Respecto al almuerzo, acuden 350 usuarios, cuando antes oscilaba 250-280 y la cena ya supera los 250 comensales de forma habitual. Aceña añade que lo mismo ocurre con la personas que acuden al refugio: “Tenemos 116 camas, y desde el mes de enero ocho personas a las que no podemos ofrecer pernoctación”.

El panorama que pinta el presidente de Padre Rubinos no es halagüeño. “El albergue está lleno de gente, el centro de día totalmente colapsado. Notamos cambio de perfiles cada ocho días, y la situación es bastante apabullante”. Por ese motivo es habitual que las instalaciones de Padre Rubinos de la ronda de Outeiro, entre las cinco y media y las ocho y media de la tarde, estén abarrotadas. “Si no hubiese Padre Rubinos, habría 200 personas circulando y deambulando por las calles”, denuncia un preocupado Aceña.