A Coruña

El Recorda Fest 2026 desvela sus primeras confirmaciones

Redacción
03/12/2025 12:25
El Recorda Fest ha anunciado este miércoles los primeros nombres de su cuarta edición, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre de 2026 en el Muelle de Batería de A Coruña. El festival confirma un cartel inicial formado por Taburete, Juan Magán, Inazio, Beret y Mafalda Cardenal, cinco propuestas que anticipan una cita musical diversa y de alto impacto.

Coincidiendo con el anuncio, los primeros abonos han salido hoy a la venta a un precio de 45 euros más gastos de gestión, tras agotarse el pasado lunes los 500 abonos de la llamada “línea fidelidad”, reservada a asistentes de la edición anterior que pudieron adquirirlos en condiciones especiales. Desde la organización señalan que el abono se perfila como “el mejor regalo para estas Navidades” para los seguidores que quieran asegurar su presencia en el festival.

La banda madrileña Taburete regresa al Muelle de Batería tras haber conquistado al público coruñés en la primera edición del festival. La formación presentará su nuevo trabajo, “El perro que fuma”, en un tour que recorrerá todo el país y que propone un espectáculo de sonido y escenografía diseñado para marcar un punto de inflexión en su carrera.

También repetirá presencia el rey del electro latino, Juan Magán, uno de los nombres más icónicos de la música urbana en español. En su actuación sonarán algunos de sus mayores éxitos, como “Ella no sigue modas”, “Ayer la vi”, “He llorado”, “Te voy a esperar” o “Verano azul”, temas que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Desde Sevilla llega Beret, uno de los artistas más influyentes de la música en español reciente. Su tema “Lo siento” lo situó en el mapa internacional con siete certificaciones de Platino y un reconocimiento sin precedentes, entre ellos el premio a Mejor Canción del Año en Los 40 Music Awards 2019. Su propuesta combina vulnerabilidad, autenticidad y un discurso generacional.

Cierra este primer anuncio Mafalda Cardenal, voz emergente del pop nacional nacida en 2001, que saltó a la popularidad a través de redes sociales con temas como “Tu fan”. Autora de sus letras, alterna canciones sobre desamor con otras de tono luminoso, como “En mi balcón”, consolidándose como una de las propuestas jóvenes con mayor proyección.

La cuarta edición del Recorda Fest cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo, reforzando su papel como uno de los eventos musicales de referencia del norte peninsular.

El festival arranca su camino hacia 2026 con un primer avance potente, y se espera que nuevos nombres se incorporen próximamente a un cartel que aspira a superar el éxito de sus ediciones anteriores.

