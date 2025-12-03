Mi cuenta

A Coruña

El Puerto de A Coruña presentará el próximo viernes un estudio sobre los elementos patrimoniales de la dársena

Este análisis aportará datos esenciales de más de 50 elementos y su proceso de construcción

Iván Aguiar
Iván Aguiar
03/12/2025 15:06
Vista del muelle de Calvo Sotelo
La Autoridad Portuaria de A Coruña presentará este viernes en un acto abierto al público el informe ‘Puerto y Patrimonio’, elaborado por Fernando Agrasar y Antonio Río, profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña.

La publicación es el resultado del proyecto de investigación titulado ‘Estudio documental del Patrimonio Arquitectónico del Puerto de A Coruña’, realizado a iniciativa de la Autoridad Portuaria. 

Su propósito es la consideración del conjunto de las piezas construidas en el recinto portuario, aportando datos esenciales de más de 50 elementos y su proceso de construcción, además de evaluar el interés patrimonial de cada uno de ellos desde una perspectiva arquitectónica.

Imagen tomada por el fotógrafo de El Ideal Gallego Manuel Gago el 3 de diciembre de 1992

3 de diciembre de 1992, el día que A Coruña despertó teñida de negro

Más información

La Autoridad Portuaria ha querido impulsar esta investigación integral del patrimonio arquitectónico existente con fines taxonómicos, documentales y valorativos, de cara a aportar conocimiento a las decisiones que se puedan tomar en el proyecto Coruña Marítima con las transformaciones que se llevarán a cabo en los espacios portuarios.

La presentación tendrá lugar el próximo viernes, 5 de diciembre, a las 12:00 del mediodía, en el salón de actos de la propia sede de la Autoridad Portuaria en avenida de la Marina 3, con entrada libre. Intervendrán los autores y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

