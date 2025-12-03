El Puerto de A Coruña presentará el próximo viernes un estudio sobre los elementos patrimoniales de la dársena
Este análisis aportará datos esenciales de más de 50 elementos y su proceso de construcción
La Autoridad Portuaria de A Coruña presentará este viernes en un acto abierto al público el informe ‘Puerto y Patrimonio’, elaborado por Fernando Agrasar y Antonio Río, profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña.
La publicación es el resultado del proyecto de investigación titulado ‘Estudio documental del Patrimonio Arquitectónico del Puerto de A Coruña’, realizado a iniciativa de la Autoridad Portuaria.
Su propósito es la consideración del conjunto de las piezas construidas en el recinto portuario, aportando datos esenciales de más de 50 elementos y su proceso de construcción, además de evaluar el interés patrimonial de cada uno de ellos desde una perspectiva arquitectónica.
La Autoridad Portuaria ha querido impulsar esta investigación integral del patrimonio arquitectónico existente con fines taxonómicos, documentales y valorativos, de cara a aportar conocimiento a las decisiones que se puedan tomar en el proyecto Coruña Marítima con las transformaciones que se llevarán a cabo en los espacios portuarios.
La presentación tendrá lugar el próximo viernes, 5 de diciembre, a las 12:00 del mediodía, en el salón de actos de la propia sede de la Autoridad Portuaria en avenida de la Marina 3, con entrada libre. Intervendrán los autores y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.