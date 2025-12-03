Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El presupuesto de la Oficina Industrial de la Cámara de A Coruña alcanza los 113.000 euros

Este organismo se centrará en reforzar la promoción del área y su posicionamiento en sectores estratégicos

Iván Aguiar
Iván Aguiar
03/12/2025 13:20
Reunón de la Oficina Tecnolóxico-Industrial de la Cámara de A Coruña
Reunón de la Oficina Tecnolóxico-Industrial de la Cámara de A Coruña
Cámara de A Coruña
La Fundación de la Oficina Tecnolóxico-Industrial de la Cámara de A Coruña (OPTI) dispondrá de un presupuesto total de 113.000 euros, con un incremento del 7,5% respecto al año anterior. 

Este organismo señala que este crecimiento garantiza "la estabilidad necesaria" para continuar impulsando iniciativas estratégicas de atracción de "inversión y promoción del área".

Estación de tren de Betanzos-Infesta

Óscar Puente asegura que el Gobierno avanza en el estudio para realizar "posibles mejoras" en el tren A Coruña-Ferrol

Más información

El Plan Operativo Anual para 2026 se centrará en reforzar la promoción del área y su posicionamiento en sectores estratégicos, impulsando acciones orientadas a seguir captando proyectos de alto valor añadido y a consolidar la proyección exterior del territorio, según explica la Oficina Tecnolóxico-Industrial.

Entre las líneas previstas se incluye la realización de nuevas misiones inversas, el acompañamiento continuado a empresas e inversores y la puesta en marcha de iniciativas de promoción alineadas con experiencias recientes como Synergy Nexus, que permitió visibilizar el potencial del ecosistema local ante compañías internacionales Indias del sector TIC.

