El presupuesto de la Oficina Industrial de la Cámara de A Coruña alcanza los 113.000 euros

La Fundación de la Oficina Tecnolóxico-Industrial de la Cámara de A Coruña (OPTI) dispondrá de un presupuesto total de 113.000 euros, con un incremento del 7,5% respecto al año anterior.

Este organismo señala que este crecimiento garantiza "la estabilidad necesaria" para continuar impulsando iniciativas estratégicas de atracción de "inversión y promoción del área".

El Plan Operativo Anual para 2026 se centrará en reforzar la promoción del área y su posicionamiento en sectores estratégicos, impulsando acciones orientadas a seguir captando proyectos de alto valor añadido y a consolidar la proyección exterior del territorio, según explica la Oficina Tecnolóxico-Industrial.

Entre las líneas previstas se incluye la realización de nuevas misiones inversas, el acompañamiento continuado a empresas e inversores y la puesta en marcha de iniciativas de promoción alineadas con experiencias recientes como Synergy Nexus, que permitió visibilizar el potencial del ecosistema local ante compañías internacionales Indias del sector TIC.