A Coruña

El PP de A Coruña solicitará crear una comisión especial sobre la sede del Mundial 2030

“No hemos tenido ninguna información sobre cómo van los trámites”, señala Lorenzo

Lara Fernández
Lara Fernández
03/12/2025 14:49
El concejal popular Roberto García y el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo
El concejal popular Roberto García y el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo
Javier Alborés
El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció este miércoles que presentará en el próximo pleno municipal, que se celebrará el jueves 11 de diciembre, una moción para la creación de una comisión informativa especial de seguimiento de la candidatura de A Coruña como sede del Mundial 2030, “en la que se nos informe de cómo está el proceso ante la falta de transparencia de Inés Rey cuando se cumple un año de la elección”.

Fue el 11 de diciembre de 2024 cuando la FIFA comunicó que A Coruña sería una de las sedes del Mundial, fecha que coincide con el pleno ordinario del mes. “Desde entonces no hemos tenido ninguna información sobre cómo van los trámites para cumplir con los requisitos. Por lo que llevaremos este asunto al pleno”.

El Gobierno loca, señaló Lorenzo ante los medios de comunicación, “anunció una reforma del estadio para 48.000 espectadores, con un coste de 100 millones de euros, financiado un 30% por un inversor privado y un 70% por administraciones públicas, y con plazo de ejecución de obra de 3 años que estaría lista, primero dijeron en 2026, y luego 2028”. 

Después de esto, añadió, “no volvimos a saber nada. Solo dos días después, el 13 de diciembre de 2024, la alcaldesa anunció en un programa de radio que ya tenía la financiación. No se ha vuelto a saber nada. O mintió o le mintieron y le engañaron otra vez”. Más tarde, comentó, “anunciaron un aforo de cuarenta mil, reduciendo el coste y con menos plazo. Anunciaron que el proyecto estaría licitado en junio de 2025 y que las obras deberían empezar a mediados de 2026 y finalizar a mediados del 2029. Tampoco sabemos nada, solo que el proyecto no está licitado cuando estamos acabando el año”. 

Pese a que su apoyo a la candidatura “es incondicional”, Lorenzo considera que el Gobierno local “ha demostrado con creces su falta de capacidad para sacar adelante el proyecto”. 

