Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Playa Club de A Coruña vuelve a 2003

La creadora de uno de los temas más bailados en su pista regresará el 6 de febrero

Guillermo Parga
Guillermo Parga
03/12/2025 21:49
Lorna estará en el Playa Club
Lorna estará en el Playa Club
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Playa Club, inmerso ahora en una dinámica de eventos especiales, viajará en febrero a comienzos de siglo, exactamente al año 2003. Es entonces cuando la pionera reguetonera Lorna conquistó las pistas de baile de medio mundo con su 'Papichulo'. Ahora, dos décadas después y tras haber hecho una pequeña aparición en el festival Modo Perreo, estará por primera vez en A Coruña con show propio.

El perreo más vintage llega a A Coruña

Más información

Bico Club y Playa Club lo han anunciado así: “Llegó la reina del punto. Primera vez de Lorna en A Coruña el próximo 6 de febrero”. Las entradas, ya disponibles, costarán 12 euros y son todo un viaje a la nostalgia de una generación.

El Playa Club de A Coruña recupera la música y la gerencia que lo convirtieron en un referente en los 2000

Más información

Por otra parte, el Playa Club se encuentra preparando dos de los eventos más importantes del año: la fiesta light para menores entre las 01.00 y las 05.30 horas de la noche de Find de Año, así como la recuperación del mañaneo a partir de las 07.00 horas, un clásico en esa ubicación que siempre ha contado con mucho tirón.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Dos mujeres en la manifestación del pasado 25-N en Valencia

Una de cada tres mujeres sufrió violencia por parte de la pareja en España
EFE
O presidente galego, Alfonso Rueda, durante a súa intervención de este mércores na Cámara autonómica

A Xunta prevé aprobar para 2026 a nova lei de administración local
EFE
Bad Bunny, durante su concierto en la República Dominicana el pasado 22 de noviembre

Bad Bunny se corona como el artista más escuchado en Spotify en 2025
EFE
Santiago Posteguillo, junto a la Torre de Hércules

Santiago Posteguillo | “Europa es admirable en lo cultural pero no en el resto, como era Grecia para Roma”
Doda Vázquez