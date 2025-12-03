El Playa Club de A Coruña vuelve a 2003

Lorna estará en el Playa Club

El Playa Club, inmerso ahora en una dinámica de eventos especiales, viajará en febrero a comienzos de siglo, exactamente al año 2003. Es entonces cuando la pionera reguetonera Lorna conquistó las pistas de baile de medio mundo con su 'Papichulo'. Ahora, dos décadas después y tras haber hecho una pequeña aparición en el festival Modo Perreo, estará por primera vez en A Coruña con show propio.

Bico Club y Playa Club lo han anunciado así: “Llegó la reina del punto. Primera vez de Lorna en A Coruña el próximo 6 de febrero”. Las entradas, ya disponibles, costarán 12 euros y son todo un viaje a la nostalgia de una generación.

Por otra parte, el Playa Club se encuentra preparando dos de los eventos más importantes del año: la fiesta light para menores entre las 01.00 y las 05.30 horas de la noche de Find de Año, así como la recuperación del mañaneo a partir de las 07.00 horas, un clásico en esa ubicación que siempre ha contado con mucho tirón.